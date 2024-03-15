以色列斥哈馬斯新方案不切實際　總理批准軍方進入拉法行動計劃

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的戰爭持續，兩方的停火談判未見突破，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月14日批評哈馬斯提出的要求不切實際，其辦法室更在15日發聲明表示，內塔尼亞胡批准以軍進入加沙南部拉法（Rafah）的行動計劃。



圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

哈馬斯新方案內容

路透社3月15日報道，根據取得的方案文件顯示，哈馬斯提倡的停火新方案包括哈馬斯方面釋放人質，包括女性、兒童、長者及病患者，換取以色列釋放700至1000名巴勒斯坦囚犯，當中有100人為被判終身監禁者。

內塔尼亞胡辦公室14日表示，哈馬斯向斡旋人員提出的新加沙停火建議是基於「不切實際的要求」。

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批准以軍進入拉法行動計劃

《以色列時報》報道，以色列戰時內閣15日召開會議後，總理辦公室發表聲明，內塔尼亞胡表明拒絕哈馬斯新方案，指對方的要求仍然荒謬。

聲明又指，內塔尼亞胡批准以軍進入加沙南部邊境城市拉法（Rafah）的行動計劃。

拉法有大量難民聚集，西方多國反對以軍進入拉法，美媒3月11日引述美國官員指，如果以色列決定向加沙南部的拉法市發動攻勢，美國總統拜登（Joe Biden）考慮對以色列的軍事援助施加額外條款，可能限制武器轉讓。