胡塞武裝襲擊商船首奪命　希臘貨船中導彈至少兩死多傷

也門胡塞武裝（Houthis）3月6日證實再度攻擊貨船，懸掛巴巴多斯（Barbados）國旗的希臘貨船True Confidence號在亞丁灣（Gulf of Aden）遇襲受損。路透社引述消息人士稱，船員已經棄船逃生，至少3名船員失蹤，另有4名船員嚴重燒傷。英國駐也門大使館在社交平台X稱，至少兩名船員死亡，指胡塞武裝的行動必須停止。這是胡塞運動對紅海區域貨輪展開襲襲以來，最嚴重傷亡事件。



True Confidence號由在利比里亞註冊的True Confidence Shipping公司持有，實際由總部位於希臘的Third January Maritime營運。兩家公司發聯合聲明稱，「該船正在漂流中，船上持續著火」，強調該船目前與任何美國企業都沒有關聯。

兩家公司表示，船上有20名船員及3名保安人員，但未有他們的訊息。 當中包括15名菲律賓人、4名越南人、2名斯里蘭卡人、1名印度人和1名尼泊爾人。

胡塞武裝表示，在船員拒絕也門海軍發出的警告信息後，被胡塞武裝的導彈瞄準，導致船上起火。

但英國海事安全公司安布里（Ambrey）稱，該船事前接獲自稱「也門海軍」的無線電廣播歡迎，並被告知改變航向。安布里又證實，rue Confidence號貨船遭嚴重襲擊，船員棄船、有人失蹤。

英國海事貿易行動組織（UKMTO）報告，一艘商船在也門南部遇襲受損，聯軍正前往支援。路透社引述美國官員稱，該貨船冒出濃煙，水上還看到一艘救生艇。

歐盟非洲之角海事安全中心（Maritime Security Centre Horn of Africa，MSCHOA，暫譯）表示，救援和打撈行動正在進行中，船員已經登上救生艇，海軍艦艇正在提供援助。