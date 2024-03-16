澳洲總理：將與中國外長討論葡萄酒關稅

中國外交部長王毅即將訪澳之際，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱，他下週在坎培拉會見王毅時，將把取消中國對澳洲葡萄酒的關稅列入會談議程。



據路透社報道，阿爾巴尼斯星期六（3月16日）在澳洲葡萄酒的主要生產州、南澳州首府阿德萊德接受澳洲媒體採訪時說：「下周我們將在坎培拉接待王毅外長，我期待着與外長進行進一步討論。」

阿爾巴尼斯還說，預計中國將在未來幾周內做出開放葡萄酒市場的決定，並稱這對兩國來說是「雙贏」的局面，「對話會帶來理解，也使我們兩國都受益。澳洲將從消除這些障礙所帶來的經濟活動中受益。」

中國外交部星期四（14日）發布王毅將於3月17日至21日對新西蘭、澳洲進行正式訪問的消息。訪澳期間，王毅將同澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。

2018年2月14日澳洲雪梨北部獵人谷一家酒莊的貨架上擺放由澳洲富邑葡萄酒集團、澳洲釀酒商奔富生產的奔富葛蘭許葡萄酒和其他品種的葡萄酒。（Reuters）

路透社此前報道，阿爾巴尼斯星期四在媒體吹風會上稱，期待王毅下周訪澳期間與他會面。

阿爾巴尼斯並稱，澳洲近幾個月來在消除與中國這個最大貿易夥伴之間的貿易障礙方面，取得了「顯著進展」。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）3月10日稱，中國將在3月底前完成針對澳洲葡萄酒關稅措施的覆審工作。中國駐澳洲大使肖千隔天說，中國對澳洲葡萄酒關稅的覆審調查進展順利，但並未證實法雷爾的說法。