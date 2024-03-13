澳洲：中國提議終止懲罰性葡萄酒關稅

澳洲葡萄酒商和議員稱，中國提議取消對該國葡萄酒的懲罰性關稅，這表明中澳兩國為期三年的貿易爭端有望結束。



據彭博社報道，澳洲最大的葡萄酒集團富邑葡萄酒莊園（Treasury Wine Estates）星期二（3月12日）在交易所公告中提到了中國的計劃，稱最終決定將在「未來幾週內」做出。中國商務部沒有回應關於將於何時發布報告的詢問。

澳洲貿易部長法雷爾星期二在聲明中說，「取消對澳洲葡萄酒關稅的臨時建議是值得歡迎的進展，這證明政府偏好通過對話而非爭端來解決貿易問題的做法是正確的。」

中圖為2024年1月11日，澳洲獵人谷的酒莊Glandore Wines內 一名採摘葡萄的工人在工作。（Getty）

澳洲外交部長黃英賢在另一份聲明中承諾，要繼續推動「消除所有剩餘的貿易障礙」。

中國取消進口稅將有助於提振澳洲的葡萄酒市場，並且結束長達數年的懲罰性貿易行動。在2021年3月對澳洲葡萄酒實施最高達218%的關稅前，中國是澳洲葡萄酒商最大的市場，2019年銷售額達11億澳元（56.82億港元）。

中國駐澳洲大使肖千星期一（11日）在澳洲金融評論商業峰會上說，中國目前對澳洲葡萄酒徵收關稅的複查工作正朝着正確的方向發展。

在澳洲現任總理阿爾巴尼斯2022年5月執政後，中澳關係止跌企穩，雙方一度陷入停擺的貿易關係逐漸解凍。中國商務部去年11月宣布，對葡萄酒反傾銷措施發起覆審調查。澳洲也在去年10月向世界貿易組織提出暫停處理葡萄酒反傾銷措施案件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

