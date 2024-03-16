卡拉OK之父根岸重一逝世終年100歲　發明原型機靈感源於電台節目

美媒3月14日報道，日本卡拉OK發明者根岸重一 （Shigeichi Negishi）1月26日逝世，終年100歲。



據《華爾街日報》報道，根岸重一的女兒證實父親逝世的消息，並透露父親在死前曾經跌倒。

擅長手工製造

根岸重一生於1923年11月29日，自幼喜愛手工製作，曾因使用紙板製成建築模型聞名。他在法正大學（Hosei University）修讀經濟學畢業後入伍，日本戰敗後在新加坡入獄2年。根岸獲釋後創辦公司，為其他製造商組裝收音機和音響等。

靈感來源於音樂電台

美國作家Matt Alt曾對根岸重一做過專訪，他分享發明卡拉OK機的起源及歷程說，「每天早上，我都會打開電台，收聽一個只播放流行歌旋律、沒有歌詞的節目。」

他喜歡伴隨着節目一起唱歌，並希望在旋律中清晰地聽到自己的歌聲，此成為他之後發明卡拉OK機的靈感。

發明卡拉OK機

報道指，五位日本發明家於1967年至1971年間先後獨立製造卡拉OK機器，外界常把其中一人、即井上大佑視為卡拉OK發明者，但根岸重一屬最先發明的人，並將其命名為Sparko Box，惟因考慮成本和無競爭對手未申請專利。

↓ Matt Alt在社交媒體上緬懷根岸重一 ↓