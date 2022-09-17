卡拉OK能撐過疫情嗎？ 由日本酒館說起　一文看清50年發展史

卡拉OK約50年前誕生於日本，現在成為不可或缺的大眾娛樂。它從日本經濟高速成長期的末期開始流行，與泡沫經濟一起滲透到了日本人的生活之中。疫情下，考慮到感染擴散的風險，目前毫無顧忌地享受卡拉OK樂趣之風並不盛行，但此時正好可以考證卡拉OK這一全球娛樂方式的起源和發展，以及後疫情時代的走向。



文：前川洋一郎（採訪老店記者、公益資本主義推進協定會理事兼高知工科大學研究所創業管理課程客座教授、老店學研究會共同代表）

卡拉OK相關行業的市場規模

即使在當今疫情之下，關於卡拉OK的報導也並不少見。比如「卡拉OK包房、卡拉OK咖啡館、小酒館停業或關閉」「窩在家裡，客廳卡拉OK次數增加」「從一人卡拉OK到不唱歌的卡拉OK」「卡拉OK包房變身多功能房」，等等。而看護行業一線擔心不能唱卡拉OK的話，老年人的認知症會加速惡化，對卡拉OK的「功用」也給予重新評價。

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據《卡拉OK白皮書》記載，在發生疫情之前的2019年，卡拉OK行業的市場規模為酒館（小酒館等）市場約1513億日圓，卡拉OK包房約3798億日圓，其他包括觀光車、宴會場和福利設施在內約456億日圓，整個營業市場約為5765億日圓。另外，軟體製造商的銷售額為700億日圓，內容發送為2727億日圓。此外，若將手機、汽車導航和網路電視上卡拉OK的使用費等費用計算在內，估計卡拉OK相關行業整體規模可達1兆日圓。

卡拉OK的詞源和發明者

卡拉OK是一個造詞，詞源與寶塚歌劇團有關。1956年，由於寶塚歌劇團的樂團成員罷工，公演險些中止，這時受劇團委託，松下電器為之提供了伴奏帶和機器，使公演得以進行，只不過樂團是空的。也就是使用了無人伴奏的樂隊。

卡拉OK並不是某一個人發明的。因為卡拉OK在硬體、軟體、系統、服務各個領域都有發明者和提案者，而不是其中某個人創造了卡拉OK整個系統。不過，從1965年到1975年的「卡拉OK黎明期」，我們可以從中選出12名對開發做出貢獻的「卡拉OK開創者」。

第1位是根岸重一，他將麥克風混音功能安裝到了八音軌車載身歷聲上。第2位是濱崎嚴，他製作了可以用含歌曲磁帶享受與專業歌手二重唱的投幣自動點唱機。第3位是別宮浩，他發售了可以在公車中演唱的卡拉OK專用機。第4位是山下年春，他製作了用於培養歌手的八音軌錄音重放裝置。第5位是井上大佑，他將擴音器、麥克風、投幣計時器和伴奏用磁帶組合起來成套租賃。第6位是高城喜三郎，為了解決酒館女店員苦惱的客流不多的問題，他出售了卡拉OK點唱機。第7位是夏秋勇三，他開發了每首曲子都可以倒帶重放的軟磁帶。第8位是作曲家遠藤實，他創立了MINORUFUON公司（唱片公司。在唱片中除了收錄普通樂曲，還收錄卡拉OK的曲子）。第9位是大量生產和銷售卡拉OK磁帶的飛矢久良。第10位是尾崎三德，他通過對卡拉OK唱片和磁帶的開拓性銷售，使TEICHIKU（日本的唱片公司——譯注）成為卡拉OK業的日本第一。第11位是成立了全國卡拉OK企業協會的毛塚升之介。第12位是創立了第一興商的保志忠彥。他們的積極創業精神和革新意識相結合，形成了卡拉OK文化產業。

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媒體的發展推動衝浪型商業模式

卡拉OK很好地體現了經濟學家約瑟夫·熊彼特所宣導的經濟發展理論，即在體系、制度、技術和服務等新組合下進行創新。「仿佛衝浪一般，乘著每10年發生一次的創新之波浪，改變了商業模式，創造了文化。」

上世紀60年代後期，有人在八音軌磁帶播放機上安裝了麥克風，配合原唱歌曲進行演唱，並將這種裝置放在了酒館，普遍認為這就是卡拉OK的起源。卡拉OK專用的軟體是在70年代初期出現的。作為最初的專用軟體，八音軌磁帶被用於車載，但隨著卡式磁帶的普及而逐漸被淘汰。也就是說，卡拉OK始於淘汰產品的再利用。

上世紀80年代前半期出現了鐳射影碟，能在畫面上顯示影像和歌詞，可以結合旋律變換歌詞的顏色。80年代中期一度風靡的方式是，在運輸貨物用的集裝箱中放置一台自動換碟卡拉OK伴唱機，花上100日圓就能演唱一首歌，這就是卡拉OK包廂的鼻祖。這樣一來，原本在酒館或酒吧只有歐吉桑們才能娛樂的卡拉OK，年輕人和女性也可以盡情享受了。另外，利用向民間開放的數位通信網，卡拉OK這種娛樂方式躍入通信卡拉OK時代。

到90年代末，出現了由網路傳輸音樂到電腦的方式，同時，隨著半導體的發展,在麥克風上安裝記憶體並與電視連接即可在家裡演唱，麥克風卡拉OK時代隨之到來。

21世紀初，可擕式卡拉OK進展迅速，影像傳輸方面VOD（視訊點播）也普及開來，而現在已進入手機卡拉OK的時代。於是，只有擁有競爭力、能夠控制平台的企業才得以生存下來，結果卡拉OK行業形成了壟斷態勢。1996年前後有15家企業，到2004年只剩8家，而現在只有第一興商（DAM）和 XING（JOYSOUND）兩家公司。

普及全世界的卡拉OK

隨著日本商務人士和日本遊客出行國外，卡拉OK在海外也傳播開來。當初使用的機器是從日本進口的，內容也只有日本的樂曲（包括西洋音樂）。在各地扎根之後，卡拉OK也吸收了本地的歌曲，當地廠家生產的機器也大量上市，在網路服務和商業模式上，各國家和地區都實現了各自的發展目標。

在紐約和倫敦，公共酒吧的卡拉OK雖然很流行，但與日本不同的是，這裡是在場的所有人一起熱鬧的形式。最近，作為遊戲軟體安裝在PlayStation或Wii上的卡拉OK在美國等國家也非常受歡迎。

而在亞洲，由於韓國、中國和台灣與日本一樣都有在包間招待客人的文化，卡拉OK的親和力更強一些，在韓國和台灣，卡拉OK包廂幾乎與日本一樣普及。

在疫情中求生存

人們認為卡拉OK是COVID-19病毒飛沫傳播的感染途徑之一，因此有卡拉OK設備的場所或縮短營業時間，或自行減少服務，處境艱難。由於無法維持房租和人員費用，全國有一成卡拉OK店被迫關門歇業。

行業組織在醫療機構的指導下制定了預防感染擴大的方針。比如設置舞台幕布或亞克力板，將消毒和換氣貫徹始終等，舉全行業之力共渡難關。此外，以良好的隔音環境為賣點，行業也推出微型影院、在家辦公地點、遠距會議室等利用方式，摸索擴大及轉換營業形式的途徑。

在這種時代趨勢下，人們對手機卡拉OK的利用迅速增加。免費APP「Pokekara」根據音高和顫音等細微的標準打分，甚至還可以顯示在全國的排位，是一款非常出色的產品。另外，人們還可以用它來收聽其他用戶發佈的演唱歌曲，互相發送感想或者進行合作，實現了網上「一起享受樂趣」的互動。此外，其他一些便利服務也相繼出現，如「卡拉OK JOYSOUND」，使用亞馬遜的AI語音助手，只要說出曲名即可播放曲子。卡拉OK從酒館等成人社交場所普及開來，當今時代，無論何時何地都可以輕鬆地享受它的樂趣。

區區卡拉OK，意義重大。它也是一種文化產業，有助於世界各國人之間溝通交流，讓人們從憂鬱和壓力中解脫出來。卡拉OK文化在世界各地深入人心，疫情過後一定會捲土重來，重現昔日活力。

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