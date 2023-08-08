全港剩15間連鎖卡拉OK　十大熱唱歌半數屬8年前　分店地圖一覽

卡拉OK曾經是不少巿民喜愛的消遣活動，滿載與朋友高歌暢聚的歡樂回憶。惟近年卡拉OK店日漸減少，全港現時僅剩15間連鎖卡拉OK店，包括Neway、CEO和Red MR，近十多年累計已有約30間分店結業。隨著音樂串流平台興起、私人場地湧現，加上疫情期間生意大受影響，到底現時哪15間連鎖卡拉OK店在營業？「K迷」熱唱甚麼歌？



根據Neway及Red MR網頁，現時全港共有15間分店，分佈在油尖旺、觀塘、銅鑼灣、元朗等。查看網上資料，近年至少有30間卡拉OK分店已結業，大部分屬灣仔區和油尖旺區。

其中，至少7間分店於疫情期間結業，包括九龍灣Megabox和銅鑼灣怡和街CEO Neway、旺角中心、油麻地富運、尖東安達中心、粉嶺和屯門新墟Neway。

以Neway為例，現時熱唱榜前兩位的歌曲分別是組合Lolly Talk《七姊妹星團》和張敬軒的《隠形遊樂場》，分別是在今年1月及4月發行。隨後，第三至六位的熱唱歌曲發行年份由2008年至2015年不等，包括張敬軒《櫻花樹下》、陳柏宇《你瞞我瞞》、Dear Jane《不許你注定一人》等，屬不少人唱卡拉OK必點的「經典」歌曲。

單計熱唱榜首十位，一半是8年或之前發行的歌曲作品。

女團Lolly Talk的《七姊妹星團》佔據卡拉OK熱唱榜首位。（資料圖片）

張敬軒的歌在卡拉OK大受歡迎，今年推出的《隱形遊樂場》被熱唱。

隨着時代轉變，音樂串流平台出現，加上卡拉OK受版權和所購歌曲的限制，不少人由卡拉OK轉至互聯網娛樂，亦可使用如「唱K神器」的家用卡拉OK組合，連鎖卡拉OK店更多時候是聚會場地的角色，以食物、服務和環境作為賣點去吸引顧客。

比較YouTube最近28天的音樂排行榜，觀看次數最多的音樂影片依次是盧瀚霆（Anson Lo）《浪漫殺死巨蟹座》、陳卓賢（Ian）《擁抱後的歌》和呂爵安（Edan）《E先生愛人執照》，三首均是今個月推出的歌曲，可見網民聆聽與「K迷」熱唱的選擇確有分別。