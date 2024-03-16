馬克龍有「Friend子」　芬蘭外長：不應排除向烏克蘭派兵

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月下旬的「不排除對烏派兵論」在歐洲引發爭議，德國、英國、西班牙、波蘭及捷克都稱無意照辦。10天後，馬克龍終於不孤單，因芬蘭外長也做出類似評論。



美國《政治報》3月15日稱，芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）向《國家安全日報》（NatSec Daily）說，倘情況惡化，包括美國在內的西方國家不應完全反對這個意念。

她稱「重要的是，我們不能長期排除一切可能性，因我們永遠不知情況會變得多麼嚴重」。不過她同時表示，「我們現在不會派遣任何軍隊，也不願意討論這個問題。」

「支持烏克蘭國際會議」2月26日在巴黎舉行後，芬蘭顯然排斥這個意念。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）當時與馬克龍會面後稱，人們普遍認為不會在烏有軍事存在，他說這也是芬蘭的立場。

芬蘭傳統上是中立國，但在2022年5月因俄羅斯入侵烏克蘭，與瑞典一同申入約。北約2022年7月5日簽署芬蘭的加入議定書。

波蘭外長西科爾斯基（Radek Sikorski）和芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）2024年3月14日在芬蘭赫爾辛基出席新聞發布會。（Lehtikuva/Markku Ulandervia via REUTERS）

俄羅斯克里姆林宮警告，如北約的歐洲成員國對烏克蘭派兵，俄與北約之間的衝突將不可避免。這是回應法國總統馬克龍2月26日在「支持烏克蘭國際會議」上說歐洲不應排除派兵的言論。

俄羅斯克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日被問及馬克龍的言論時回應說：「正在討論向烏克蘭派遣一些北約國家特遣隊的可能性，這一事實本身就是一個非常重要的新因素。」

當他被問及北約此舉可會導致俄羅斯與北約直接衝突，他說：「在這種情況下，我們需要談論的不是可能性而是必然性。」他又指，「這些國家需要……捫心自問，[對抗]是否符合他們的利益，尤其是是否符合其公民利益。」

他又補充說，很多國家正在對此類行為的潛在危險進行相當清醒的評估。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2023年3月21日抵達克里姆林宮，為中俄領導人會面作準備。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月26日在場邊稱：「那裏[烏克蘭]不會有地面部隊，不會有歐洲國家或北約國家派往烏克蘭領土上的士兵。」

德國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）2月27日也排除此一可能性，他稱：「對德意志聯邦共和國來說，派出地面部隊不是選項。」

法國巴黎舉行「支持烏克蘭國際會議」，法總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年2月26日在會議結束後於愛麗舍宮舉行的記者會上發表講話。（REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）2月27日稱：「除了我們有少量人員在地支持烏克蘭武裝部隊外，我們還沒有任何大規模部署的計劃。」

西班牙政府發言人阿萊格里亞（Pilar Alegria）2月27日在一個記者會上說，該國不同意這麼做。她說：「團結一直是歐洲應對（俄羅斯總統）普京攻擊的最有效武器。」