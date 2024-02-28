出兵烏克蘭？　馬克龍的憂慮與圖謀

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）搞了一個大新聞——不排除出兵烏克蘭。這是2月26日在法國巴黎舉行的烏克蘭國際援助會議上法國釋放的訊息。儘管消息一出美國、德國、英國、西班牙、波蘭和捷克等諸多歐美國家紛紛表示沒有出兵計劃，就連馬克龍自己也承認，出兵並不是會議的共識。但無法忽視的事實是，這一選項成為了討論的對象。

目前的戰局陷入了對烏克蘭非常不利的頹敗狀況。烏克蘭的反攻從去年春季開始到現在沒有形成氣候，相反開始節節敗退，前不久撤出了軍事重鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）。美國的對烏克蘭援助卡在國會遲遲無法到位，缺少彈藥武器支持的烏克蘭繼續戰鬥下去贏得勝利的希望是渺茫的。

在戰事一開始，歐美沒有將出兵烏克蘭提上日程，為什麼在如今這樣的情況下卻出現了不排除出兵烏克蘭的聲音？法國做好了出兵的準備嗎？這僅僅是對俄羅斯的威懾，還意味着法國有其他的用意？

法國巴黎舉行的歐洲領導人會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在會議2024年2月26日結束後表示，不排除向烏克蘭派出地面部隊的可能性。（馬克龍IG賬號）

馬克龍在2月24日烏克蘭戰爭兩周年紀念日當天於社交媒體X發文表示，普京領導的俄羅斯不要寄希望於歐洲人會有任何懈怠。2月26日，他在烏克蘭援助國際會議強調，關鍵是要扭轉人們對事態正在失控的印象，重申烏克蘭盟友沒有厭戰，仍然決心要挫敗俄羅斯的入侵行動。「必須向普京傳達明確訊息：他不會在烏克蘭取勝。俄羅斯的失敗與否攸關歐洲的安全與穩定。」

結合馬克龍近來的言論看，出兵選項的背後是包括法國在內的歐盟無法就這樣接受烏克蘭戰敗。戰事是美國支持下挑起的，在美國的援助無法到位，甚至一旦特朗普上台美國的援助可能永遠無法到位的情況下，歐盟該何去何從？歐盟必須考慮整個戰局對歐洲大陸格局的影響。

此次27個歐美國家參加的援助烏克蘭會議是在法國舉行的。法國作為歐盟的核心國家，有從全局考慮歐洲大陸安全的需要。斯洛伐克總理菲佐（Roberto Fico）2月26日表示，北約和歐盟的一些成員國正在考慮通過雙邊協議的方式向烏克蘭派兵。從這一言論看，並非只有法國一個國家討論了出兵的可能性。

2024年2月26日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與歐洲多國領袖及代表開會，討論加多支持烏克蘭。（Reuters）

今年1月以來，烏克蘭與英國、德國、法國、加拿大等國簽署了雙邊安全協議。通過雙邊協議的方式向烏克蘭派兵，而非以北約成員國的身份出兵，這會否是一個選項？在美國這一關鍵援烏力量不濟的情況下，歐盟是否到了單獨扛起烏克蘭戰局大旗的時候嗎？

馬克龍現如今提出出兵這一激進計劃，更像是一針清醒劑，可以用來推動對烏克蘭援助的落實。是出兵還是援助？相信更多的國家更願意積極援助，而不是冒軍事風險。2月26日的國際會議沒有出台全新的援助計劃，但是由捷克牽頭的一項從第三國購買數十萬發彈藥以提供給烏克蘭的倡議，取得了進展。法國和荷蘭都對這項提案表示支持。

只要援助到位，烏克蘭就能一直打下去，只要烏克蘭能夠支撐下去，俄羅斯的消耗就不會停止。從戰場看，烏克蘭很難收復失地，無疑是輸家，而從長遠看，如果烏克蘭持續戰鬥下去，俄羅斯不一定會是勝利者。長期將俄羅斯拖入戰爭泥潭，對歐洲來說也是一種鬥爭策略。