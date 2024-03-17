馬來西亞再放寬第二家園計劃門檻　望吸引更多外國人移居

馬來西亞政府再放寬第二家園計劃的申請條件，門檻由最高組別鉑金組須有至少500萬令吉（約831萬港元）定期存款的要求，調低至96萬美元，或約450萬令吉（約748萬港元），以吸引更多外國人移居。



副首相扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）指出，政府也同意降低第二家園計劃（MM2H）申請者在柔佛州，尤其是森林城市買房的價格門檻，以提高申請者買房的意願，但他沒有說明具體數額。

圖為2017年9月26日，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱（右）在北京会见出席国际刑警组织第86届全体大会的马来西亚副首相兼内政部长扎希德（左）。 新华社记者燕雁摄（图源：新华社）

目前，外國人在馬各州買房的價格門檻各異，介於40萬令吉至200萬令吉（約66萬港元至332萬港元），在柔佛州買房的價格門檻是100萬令吉（約166萬港元）。

圖為2023年8月23日，馬來西亞柔佛州新山市，碧桂園森林城市項目住宅公寓的傍晚景色。（Reuters）

扎希德亦是鄉村及區域發展部長。他3月14日晚在柔佛州拉央拉央出席齋戒月愛心活動後在記者會上透露，內閣在本周例常會議中討論了旅遊、藝術及文化部的建議，同意繼續優化MM2H。

除了下調鉑金組申請者的定存門檻，當局還會與移民局合作，加速對申請者的審核，簡化流程並將審核程序控制在三個工作日內。其他擬修訂的條件包括申請獲批者購買房產後，須滿10年才能轉售、簽證須每五年續簽，以及為申請者子女提供選擇學校的便利等。

他說，馬政府希望通過這些措施，吸引更多人參加MM2H，協助刺激國家經濟及提振令吉。

柔佛州務大臣翁哈菲茲（Datuk Onn Hafiz bin Dato' Ghazi）3月15日在社交媒體發文，感謝中央政府同意放寬MM2H的申請條件。他說，實行更友善的政策有助於提高柔佛房產的需求，吸引更多外資，促進柔佛經濟發展。

馬國政府去年12月曾推出優化版的MM2H，下調申請者的年齡及財務能力要求。其中，申請者根據經濟條件劃分為鉑金、黃金及白銀三個組別。門檻最低的白銀組申請者的最低定存款額從100萬令吉（約166萬港元）減至50萬令吉（約83萬港元），黃金組和鉑金組申請者分別須有至少200萬令吉（約332萬港元）及500萬令吉（約831萬港元）的定存。所有組別的最低申請年齡也從35歲降至30歲。

馬國政府是在2002年推出MM2H，旨在吸引更多外國人到馬國買房及投資。不過，希望聯盟在2018年上台後暫停了這項計劃，直到國民聯盟掌政後，才於2021年10月重新開放申請，但實施更嚴苛的條件，包括申請者的海外收入每月至少4萬令吉（約6萬港元）、擁有至少100萬令吉的定期存款，以及證明擁有至少150萬令吉（約249萬港元）的流動資產。

本文獲《聯合早報》授權轉載

