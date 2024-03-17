馬克龍重申：西方或有必要在烏克蘭採取地面行動

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在一次訪談中再次表明，西方可能在某個時候有必要在烏克蘭採取地面行動。



法媒報道，馬克龍在法國《巴黎人報》（Le Parisien）星期六（3月16日）發表的訪談中重申，西方在某些情況下可能有必要在烏克蘭採取地面行動。他也否認法國和德國在烏克蘭問題上存在分歧。

圖為2024年2月26日，法國巴黎舉行支持烏克蘭會議，法國總統馬克龍會後出席記者會。（Reuters）

在2月首次暗示不排除向烏克蘭派遣地面部隊的選項引發爭議後，馬克龍在後續的表態中都未收回這一言論。他星期四（14日）在法國電視台直播訪談節目中也拒絕排除派兵選項，但澄清稱這一計劃尚未列入議程。

馬克龍星期五（15日）在結束與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）的會談後，接受《巴黎人報》的採訪。他說：

也許在某個時候——我不希望這樣，我也不會採取主動——我們必須在當地（烏克蘭）開展行動，不管是什麼行動，這是為了對抗俄羅斯軍隊。

他稱，「法國的優勢在於，我們能做到這一點。」

馬克龍在柏林會見朔爾茨和圖斯克，就援烏問題展開磋商。朔爾茨此前公開反對馬克龍的派兵言論，並拒絕向烏克蘭提供「金牛座」遠程導彈，外界分析，兩國的分歧可能會破壞盟國之間的合作。

根據訪談，馬克龍就法德分歧問題表明，他與朔爾茨之間從來沒有任何分歧，「我們對目標和形勢的看法非常一致。不同的是表述傳達這些觀點的方式」。

圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年3月11日在德國柏林與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）一同舉行新聞發布會。（Reuters）

朔爾茨星期五（15日）說：「今天，我們的團結比以往任何時候都更加重要，尤其是我們三個國家：德國、波蘭和法國，承擔着特殊的責任。」

他會後還承諾，「我們將在整個世界市場上為烏克蘭購買更多武器」。馬克龍則強調，三國堅定團結支持烏克蘭，決不讓俄羅斯獲勝。

本文獲《聯合早報》授權轉載

