美國代表團離開1天後　西非尼日爾廢除與美軍事合作協議

尼日爾（Niger）保衛祖國國家委員會3月16日宣布正式廢除與美國的軍事合作協議，委員會發言人阿卜杜拉曼（Amadou Abdramane）表示，美國在尼日爾的軍事存在是非法的，違反了所有憲法和民主原則。



阿卜杜拉曼在電視講話中指出，尼日爾從未知曉美國部署的文職人員、軍事人員和軍事裝備的具體數量，協議還規定，美國軍方沒有義務回應任何幫助打擊極端分子的請求。

鑑於上述所有情況，尼日爾政府即日起撤銷有關美國軍事人員和美國國防部文職僱員在尼日爾共和國領土上地位的協議。 尼日爾保衛祖國國家委員會發言人阿卜杜拉曼

這一聲明是在美國高級代表團離開尼日爾的一天後發布的。此前，由美國國務院主管非洲事務的助理國務卿莫利菲（Molly Phee）和美國非洲司令部司令蘭利（Michael Langley ）組成的代表團對尼日爾進行了為期三天的訪問。

阿卜杜拉曼表示，雙方討論了尼日爾的軍事過渡情況，兩國之間的軍事合作，以及尼日爾如何選擇打擊極端組織的合作夥伴。但他批評稱，美國代表團沒有遵守外交禮節，沒有提前告知尼日爾有關代表團的人員組成、抵達日期和議程等細節。

「對於美國代表團企圖剝奪尼日爾選擇能夠真正幫助他們打擊恐怖主義的夥伴的權利，尼日爾方面感到遺憾。」阿卜杜拉曼說，「此外，尼日爾強烈譴責美國代表團對尼日爾政府和人民作出的報復威脅和居高臨下的態度。」

2015年10月，美國和尼日爾簽署了軍事合作協議，允許美國利用尼境內軍事設施「為反恐提供支援」。目前，美國在尼日爾設有兩處軍事基地，其中一個無人機基地位於尼日爾中部城市阿加德茲（Agadez）附近，耗資超過1億美元（約7.8億港元）。美國官員稱，該基地對於監視薩赫勒（Sahel）地區的極端組織活動至關重要。

美國《星條旗報》稱，自2023年7月尼日爾發生軍事政變以來，美國已從尼日爾撤出部分士兵，並將剩餘部隊集中在阿加德茲附近的無人機基地。2023年12月，美國總統拜登向國會報告稱，目前還有約648名美軍士兵駐紮在尼日爾境內。

2023年8月2日，從尼日爾撤離的意大利、歐洲及美國公民，抵達意大利羅馬附近的機場。（路透社）

此前，在尼日爾軍政府的要求下，法國軍隊已於2023年12月22日全部撤出尼日爾。路透社指出，在政變發生前，尼日爾一直是法國和美國的「重要安全夥伴」，兩國長期利用尼日爾作為基地，打擊薩赫勒地區的極端組織。撤軍將進一步打擊法國等國家在西非的影響力。

與此同時，尼日爾軍政府正尋求加強與俄羅斯的軍事合作。據俄羅斯塔斯社報道，今年1月，俄羅斯國防部副部長福明（Alexander fumin）和葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）會見了尼日爾軍政府任命的國防部長薩利富・莫迪（Salifou Modi），雙方同意發展軍事合作，加強聯合行動以穩定地區局勢。

3月6日，尼日爾、馬里（Mali）和布基納法索（Burkina Faso）還宣布成立一支聯合部隊，共同打擊極端組織。尼日爾武裝部隊參謀長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou）在公報中指出，薩赫勒聯盟國家的聯合部隊將在「最短時間內」開始運作，以應對安全挑戰。

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