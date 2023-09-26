馬克龍「認輸」撤軍尼日爾　法國非洲戰略退縮將有利烏克蘭？

西非尼日爾（Niger）軍事政變差不多滿兩個月之後，此前一直拒絕接受軍方驅逐大使和駐軍要求的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月24日終於決定「認輸」，即時撤走被他形容為實際上被軟禁在大使館內的法國駐尼大使，同時表明在本年底前撤走當地1,500名駐軍。馬克龍批評軍政府已不再致力反恐，他不會讓法國在尼日爾留下人質讓「叛軍」劫持。

不過，雖然馬克龍曾沒有承認軍政府為尼日爾的合法政府，但他已表明會在撤軍過程中同軍方合作，以確保撤軍過程順利。此等決定與尼日爾政變之初法方暗示會支持西非經濟共同體（ECOWAS）軍事介入的立場有着天淵之別。

跟大多數西方殖民者不同，去殖民化之後，法國依然在非洲多個前殖民地保留軍隊和重要的政經影響力。不過，2020年以來，西非多國發生軍事政變，軍政府（配合俄羅斯支持的瓦格納集團）高舉反對法國殖民主義的旗幟來爭取民眾支持，馬里（Mali）和布里納法索（Burkina Faso）都先後趕走了法軍。剛剛才經歷1960年獨立以來首次民主選舉和平政權交換的尼日爾就變成了法軍在西非的安身之所，豈料政變之風本年竟蔓延至尼日爾。

9月2日，大批支持軍政府的尼日爾民眾聚集在法軍駐地前要求他們撤出尼日爾。（Reuters）

目前，除了尼日爾之外，法國在非洲尚有駐軍的地方只剩下吉布堤、加蓬、塞內加爾和象牙海岸，其中加蓬在本年8月底也發生了軍事政變，推翻了統治加蓬56年的邦戈（Bongo）家族親法政權。雖然法國知道加蓬的政治狀況與尼日爾原總統確實有民意支持、經公平公正選舉產生的情況不同，因此也沒有激烈的反對，但當地的法軍存在大概只是命懸一線。

馬克龍2017年上台以來一直標榜自己是首位後殖民時代後才出生的法國總統，主張法非關係要進入新的時代，曾婉轉地代法國向阿爾及利亞人承認過錯、將殖民者奪走的藝術品交還非洲國家、同意取消西非法郎，更將西非法軍的存在從前線退居幕後。但馬克龍的努力，在近年西非有瓦格納參與的反法宣傳之下，加上法軍多年反恐未見成效，並沒有修成正果。

馬克龍的歐洲軍事自主夢，在俄烏戰爭爆發前，本來就是以西非反恐作試煉場的，如今連法國都幾乎沒有立錐之地，其讓歐洲多國軍隊參與聯合反恐行動的佈局當然就無法持續。

值得留意的是，在尼日爾政變之初，媒體報道經常與法國駐軍放在一起談論的其實還有美國上千人的駐軍及其無人機基地。在馬克龍「認輸」撤軍之際，能夠低調留下來的卻是美軍。

8月5日，巴黎街頭有尼日爾人抗議尼日爾軍事政變。（Reuters）

而且，相較於法國大使被驅逐，美國駐尼日爾大使其實是在7月底政變發生之後才獲得任命，而且，這位大使更在8月中抵達尼日爾履新。即使美國沒有承認尼日爾軍政府的合法性，但軍政府對於法國和美國卻有此等「差別性待遇」。

箇中原因有二。首先，雖然美國拜登當局經常舉着價值觀外交的旗幟，但在沒有太多人關心的外交領域往往採取務實政策。在尼日爾政變發生後，美國就多次派出國務院高層與軍政府交涉，而且拒絕跟從法國會支持西非共同體軍事介入的暗示，主張外交解決。此等立場，在8月中更惹來匿名法國官員向政治新聞網站POLITICO的美國版表達法方對美國處事手法的不滿。

其次，尼日爾在法國的全球大局觀中屬於法國勢力範圍，馬克龍即使多次表明要告別「法屬非洲」的時代，但其政策邏輯也沒有太過偏離此一前設；相較之下，美國在西非薩赫勒地區就沒有這種前殖民主的執着，誰願意配合美國政策，美國都能接受。

這一次馬克龍從尼日爾的撤軍，某程度上是美國拒絕支持「法屬非洲」的結果，跟在印太地區美國以澳英美同盟（AUKUS）取代原有法澳潛艇合作的同盟背叛性質一樣。試想像，如果美國跟法國一樣支持西非共同體的軍事介入威脅，恐怕尼日爾軍政府還不敢對法國如此莽撞。

2023年9月10日，美國總統拜登抵達越南訪問。這一場在美國甚少受到關注的訪問也體現了拜登的務實外交精神。（Reuters）

西非的歐洲軍事自主試煉場變成了空中樓閣之後，烏克蘭的戰事就成為了馬克龍繼續推進以歐洲為本的軍事戰略的唯一出路。本年以來，法國在主戰坦克輸烏、長程導彈輸烏等援烏爭議上都採取了鷹派立場。9月22日克里米亞的俄羅斯黑海艦隊總部大樓受襲，烏方所用的似乎就是英國和法國分別提供的長程空對地飛彈－－英國稱「暴風影」（Storm Shadow），法國稱「SCALP-EG」。

相較於開戰之初繼續和普京談、主張不能屈辱俄羅斯的態度，馬克龍本年以來可算是改頭換臉，變成了援烏鷹派。

如果2024年美國大選，反對援烏的特朗普果真上台。歐洲的援烏角色將變成俄烏戰爭走向的關鍵，而歐盟當中軍力最強的法國將成為關鍵中的關鍵（事實上，最近歐洲整體對烏克蘭的援助承諾撥款總額已超過美國）。這個再一次嘗試建立歐洲軍事自主的機會，馬克龍是不會放過的。

在過去，在美國關注甚少的情況下，馬克龍為歐洲國家展現軍事威懾已有前料。在前兩年土耳其和希臘的東地中海爭奪之中，法國不只派出軍艦進場，更同希臘簽署了北約之外的雙邊聯防協議。同一情況會否發生在烏克蘭身上，我們大可拭目以待。