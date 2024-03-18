以色列總理承諾：攻拉法前讓平民撤離　德國質疑：怎保護150萬人

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）誓言，在以軍進入加沙地帶南部城市拉法（Rafah）圍剿哈馬斯分子之前，以軍將允許在拉法的平民撤離。但德國總理朔爾茨質疑說：「應該怎麼保護超過150萬人？他們該去哪裏？」



綜合法媒和路透社報道，內塔尼亞胡與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期天（3月17日）在耶路撒冷舉行會談後召開聯合記者會。內塔尼亞胡說，以色列的目標是消滅在拉法剩餘的恐怖份子，圍困平民不是以色列會做的事。

不過，朔爾茨質疑在拉法避難的150多萬人可以逃往哪裏。他呼籲以哈雙方達成更持久停火的人質協議，並通過談判達成兩國解決方案。他指單靠軍事手段是無法擊敗恐怖主義的。

圖為2024年3月13日，穆斯林齋戒月期間，巴勒斯坦人在位於加沙地帶南部的拉法等侯領取食物。一名兒童拿着鍋子在隊伍中輪候。（Reuters）

在埃及訪問的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則說，加沙正面臨饑荒，這是無法令人接受的，她促請以哈迅速達成停火協議。

馮德萊恩星期天在開羅與埃及總統塞西簽署一項戰略夥伴協議後說：「關鍵在於，現在就必須迅速達成停火協議，以釋放人質並允許更多人道援助進入加沙地帶。」

塞西說，埃及和歐洲領導人一致同意，反對以色列在拉法的軍事行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

