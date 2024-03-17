以色列總理強調進攻拉法　反擊批舒默言論不當　質疑盟友記憶力短

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的停火談判尚未見突破，西方多國反對以軍攻入聚集眾多難民的加沙南部邊境城市拉法（Rafah），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月17日強調以軍會進攻拉法，並反問盟友是否已忘記2023年10月7日哈馬斯攻入以色列一事，「記憶力是否這麼短？」



內塔尼亞胡17日在內閣會議表示，以色列會進攻拉法，「我們會在拉法展開行動。這將要幾週時間，它會發生。」他未有具體說明是襲擊將持續幾週或是幾週後開始。

美國、德國等西方國家均反對以色列攻向拉法的行動，內塔尼亞胡反問表示「你們記憶力就那麼短嗎？你們這麼快就忘記10月7日，這是自大屠殺以來對猶太人最可怕的屠殺嗎？你們這麼快就否認以色列抵抗怪物哈馬斯的權利嗎？」2023年10月7日，哈馬斯武裝攻入以色列殺死多人，並擄走數百人，以色列之後大舉攻向加沙。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）3月14日呼籲以色列舉行大選「換人」，批評內塔尼亞胡阻礙實現和平，內塔尼亞胡17日則指舒默的言論是完全不恰當。

外界預料以巴停火談判3月17日會在卡塔爾多哈重啟，但以色列15日表明反對哈馬斯提出的新停火方案。

《紐約時報》16日引述了解談判的知情人士報道，哈馬斯未有在新停火方案繼續要求以色列永久停火，報道指美國白宮與以色列對哈馬斯的新方案態度分歧，白宮表示審慎歡迎，以色列則公開批評。