「巴基斯坦塔利班運動」合併後成憂患　威脅一帶一路？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-22 18:32

巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）一家五星級酒店外停車場4月21日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4死12傷，武裝組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）事後承認施襲。這個組織自2007年成立，一度分裂成多個派系，至近月又重新合併，被指將影響巴基斯坦內部安全，甚至威脅中國在當地的一帶一路項目。

圖為4月21日，巴基斯坦奎達爆炸發生的酒店。爆炸後停車場的車輛發生大火。（Reuters）

在這次事件中，所有不幸傷亡者均是巴基斯坦公民，中國駐巴基斯坦大使農融當時率領代表團也下塌在同一酒店，襲擊發生時他們不在酒店內，避過一劫。

由於事件牽涉中國使館人員，這次襲擊遭質疑是否針對中國人，承認施襲的巴基斯坦塔利班運動則透過聲明指，自殺式炸彈襲擊者是企圖襲擊在酒店舉行的「當地人和外國人」會議。

巴基斯坦塔利班運動究竟是什麼組織？這個組織英文全名為Tehrik-i-Taliban Pakistan（簡稱TTP），由已故塔利班領導人馬哈蘇德（Baitullah Mehsud）在2007年12月創立，為一個鬆散的武裝組織聯盟，曾參與多次恐怖襲擊，至2014年這個組織因領導權問題而內部份裂，聯盟內出現各個山頭，勢力下滑，直到了2020年下半年，各個派系相繼宣布重新走在一起，再度受到關注。

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《外交家》雜誌（The Diplomat）2021年3月的文章指，巴基斯坦塔利班運動的重新出現與統一為巴基斯坦與阿富汗邊境地區帶來嚴重憂慮，不單是對巴基斯坦，也是對阿富汗、印度、中國與美國，其中美國正為如何結束20年的阿富汗內戰而苦惱。

日本傳媒之前在2020年9月報道，巴基斯坦塔利班運動的重新統一，也為中國人與中國在當地項目的安全問題帶來更大憂慮。研究聖戰組織的瑞典專家賽義德（Abdul Sayed）指，巴基斯坦塔利班運動經常發出針對中國的聲明，批評中國穆斯林在國內遭受不當對待，他認為更重要的是，針對中巴經濟走廊項目能為巴基斯坦帶來嚴重經濟問題，達到製造不穩定的最終目的。

（綜合報道）