此塔利班不同彼塔利班　阿富汗與巴基斯坦塔利班大不同｜新聞教室

在7月19日，外交部在記者會上被問道有關近日巴基斯坦針對中國的恐怖襲擊，可能是塔利班所為。但在阿富汗塔利班卻展現願意與華對話的態度，為何會出現如此矛盾。

外交部發言人趙立堅回應指出，這記者似乎把「巴基斯坦塔利班」，與「阿富汗坦塔利班」搞混了。



塔利班在1994年成立，是一個起源於阿富汗的遜尼派的伊斯蘭原教旨主義組織。今天在巴基斯坦的塔利班雖然同叫塔利班，且是阿富汗塔利班的分支，但兩者在今天已分道揚鑣，行事和目標均大不同。

在歐美國家，會把阿富汗塔利班稱呼為「Taliban」，但把巴基斯坦的塔利班稱呼為「Tehrik-i-Taliban Pakistan」或TTP，以作區分。

圖為7月9日，阿富汗塔利班在俄羅斯莫斯科的記者會。（Reuters）

巴基斯坦塔利班的成立

巴基斯坦塔利班主要由阿富汗塔利班中的巴基斯坦人組成。在2001年美國入侵阿富汗、塔利班政權被推翻後，部分塔利班份子逃入巴基斯坦，並與巴基斯坦政府軍對抗，其中一人是當時塔利班的領導人之一馬哈蘇德（Baitullah Mehsud）。

後來巴基斯坦政府與馬哈蘇德達成協議，馬哈蘇德同意「不再支持蓋達組織及阿富汗塔利班」，以換取在南瓦濟里斯坦特區的自治權。但暗地裏馬哈蘇德繼續與蓋達組織和阿富汗塔利班合作，持續壯大。

在2007年，馬哈蘇德成立巴基斯坦塔利班，脫離阿富汗塔利班自立門戶。儘管他們宣稱效忠阿富汗塔利班，但在馬哈蘇德在2009年被美軍炸死後，巴基斯坦塔利班與阿富汗塔利班開始愈走愈遠。

圖為4月21日，巴基斯坦奎達酒店發生炸彈襲擊，被指是針對當時中國駐巴基斯坦大使農融的代表團。（AP）

兩個塔利班的立場不同

阿富汗塔利班與巴基斯坦塔利班的最大分別，在於對巴基斯坦政府的立場。阿富汗塔利班過去曾與巴基斯坦政府聯手，參與蘇聯的阿富汗戰爭，因此至今他們與巴基斯坦政府關係友好。但巴基斯坦塔利班卻認為巴基斯坦政府「不是伊斯蘭」，是「偽信者」而「應當被消滅」，因此他們同時把與巴基斯坦政府合作的中國視之為敵人，向中國企業發動襲擊。

阿富汗塔利班過去曾接受訪問，表示他們不希望參與巴基斯坦塔利班的事務，並稱兩者除了有相同的伊斯蘭信仰外，並無相同之處。

阿富汗塔利班聲稱自己是一個政治軍事組織，公開表示禁止任何組織或個人利用阿富汗領土威脅其他國家，並與國際社會保持着對話接觸。

巴基斯坦塔利班則被巴基斯坦政府和國際社會普遍認定為恐怖組織，事實今天阿富汗塔利班聲稱已與蓋達組織等極端伊斯蘭組織斷絕關係，但巴基斯坦塔利班則繼續與蓋達組織保持聯繫。

只是由於兩者都帶有塔利班的名字，不時會被人混為一談。