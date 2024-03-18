大摩：印度不太可能實現中國般的經濟增幅

美國投資銀行摩根士丹利的經濟師稱，雖然摩根士丹利對印度的前景持樂觀態度，但印度不太可能實現像中國那樣8%至10%的長期經濟增長率。



彭博社報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席亞洲經濟師阿亞（Chetan Ahya）星期一（3月18日）受訪時說，印度經濟的長期增長率可能會穩定在6.5%至7%。他指出，印度還遠未能取代比它更強大的競爭對手中國，成為全球製造業中心。

官方數據顯示，中國經濟在1978年改革開放後的30年間，平均每年增長10%。

阿亞說，印度的經濟發展正受到基礎設施不完善和熟練工人不足等因素的制約。「這兩個制約因素使我們相信，印度經濟增長將是強勁的，但增速會在6.5%至7%之間，而不是8%至10%。」

圖為2017年3月9日，一名男子沿着牆壁行走，觀看印度孟買市中心金融區的景色。（Reuters）

不過，摩根士丹利仍然對印度的前景保持樂觀，並在最近的一份報告中指出，在投資增長的推動下，印度目前的經濟擴張類似於2000年代中期的繁榮時期。

阿亞說，印度經濟崛起的初步迹象已經顯現，包括資本流動增長，以及印度在全球外國直接投資中所佔份額增加。「但要說印度將取代中國，或是在製造業領域與中國展開激烈競爭，我們認為可能性不大。」

他指出，在製造業和涉足可再生能源、航天和傳統半導體等新型產業方面，中國要先進得多，印度要達到這種競爭力仍需要時日。

報道稱，印度去年第四季的經濟增長率為8.4%。政府官員表明，印度經濟在4月開始的本財年可能取得7%增長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

