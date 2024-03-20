韓國醫科教授下週劈炮　政府一意孤行搞擴招　罷工潮第二章揭序幕

韓國醫生工潮今天滿1個月，從一開始是部份年資較淺醫生抗議演變成對整個社會有重大影響的事件。冀在4月10日國會選舉提振其黨派支持率的總統尹錫悅挾民意對抗，惟最終都要為僵局尋找出口。



2024年2月25日，韓國首爾，韓國醫生遊行到總統府抗議政府增收醫科生的政策。（Reuters）

工潮起因

韓國政府擬在2025年度大幅增加2,000個醫學院招生名額，醫學生將由現時的3,000人增至5,000人。政府希望以此解決醫護人手不足問題，但醫學界強烈反對。

當地醫生認為，國內尤其偏遠鄉郊醫療人手不足，並非因為醫生人數不夠，而是當地醫療資源不足、待遇不佳，政府應改善的是制度。

醫生們認為，由於國民保險的財政激勵措施不當，個別專科醫生薪酬過低，以及面對醫療訴訟的風險，才會使一些關鍵科目，如兒科和心臟內科等領域的醫生不足——這些問題都不是增招醫學生所能解決。

韓國數千名實習醫生及駐院醫生2月20日開始罷工，上街遊行，希望政府撤回醫改。一天之間，已累計有近萬醫生辭職「劈炮」。惟雖面對近九成實集醫生與駐院醫生投入集體行動，總統尹錫悅堅稱，絕不就醫療改革問題進行談判和妥協。

圖為2024年2月21日，一名病人走在首爾世福蘭斯醫院的走廊。（Reuters）

政府怎應對？

政府下達「復工令」，稱2月29日前不返回工作崗位的醫生，會被暫時吊銷的執照，甚至提起訴訟。不過多數人無懼被「釘牌」，真正復工的醫生不夠多。政府須出動軍醫，以及安排護士接手醫生部份工作，紓解前線醫護壓力以及照顧病人。

工潮持續「發酵」，由最初僅實習醫生、駐院醫生辭職罷工，擴展至大學醫學教授及醫科生等。醫科教授宣布3月25日集體辭職。

政府雖然立場強硬，但眼見工潮擴大，終在對話方面採取較積極的態度。尹錫悅於3月18日親身前往與醫學界人士庭談。惟他的「醫改坦克車」看來將繼續開進，20日公布擴大招收醫科生名額。

韓國政府也首度「開鍘」，吊銷大韓醫師協會2名高層的醫生執照3個月，這是對罷工導致醫療保健服務混亂的人首次進行懲罰。醫協聲言會將政府告上法庭。

病人最受害

醫生罷工期間，病人不僅須花更多時間和金錢求醫，還面臨面對手術延期，或是求醫無門等情況。

以首爾5大醫院為例，在大罷工開始沒多久，已有多達50%手術被延後。這也迫使醫院取消包括化療、剖腹產等重要治療與手術。

2024年2月21日，韓國首爾總統府前，醫生和醫務人員參加抗議醫學院招收更多學生的計劃。（Reuters）

近期的民調顯示，高達75%受訪民眾支持醫改。這是尹錫悅所謂的「底氣」，因此不只一次指醫生利用執照威脅民眾，以民眾作為人質。醫生們顯然無動於衷，那些因為罷工而錯失救治與治療時機的病人，已成為雙方角力的犧牲品。

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