活在韓國似地獄？網民列11個殘酷原因　中國網民：中日韓都一樣

每個國家都有迫切要改善的社會經濟問題，但有些層面可能是亞洲國家都面臨的共同現象，例如從小讀書壓力就很大，下課後要馬不停蹄去補習班，從補習班返家也得繼續讀書等。一名日本網民在X（前Twitter）發文表示，如果出生可以選擇，他最不想出生在韓國，並點出韓國人一生當中，會遭遇的11項殘酷處境。貼文曝光，掀起大批韓國網民討論，甚至引起內地網民關注。



這位網民的意見，你也贊同嗎？（按圖了解）

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日前有韓國網民在當地論壇《theqoo》轉貼一則文章，內容是一名日本人在X列出「韓國人的一生」，用11點總結韓國人從上學到出社會，可能會面臨的壓力和歧視，還喊出自己不想出生在韓國。以下是該名日本人列出的11點處境。

韓國人的一生

1. 從小學一年級就開始熬夜苦讀到深夜

2. 上學時沒有充足的社團活動時間

3. 學歷低的人，人生就完蛋

4. 外貌至上主義

5. 認為不追隨流行的人很奇怪

6. 認為一個人去餐館吃飯也很奇怪

7. 對年長的人抱持絕對服從的態度

8. 男性要強制當兵

9. 社會氛圍有很嚴重的男女性別對立

10. 生育率在全球墊底

11. 還有分裂出來的隔壁國家朝鮮



該則貼文曝光後，隨即掀起韓國網民熱烈討論，截至目前統計，已累積800多則留言、超過8萬人點閱。有不少韓國人認為講得很中肯，但聽到日本人批評自己國家，還是很不爽：

．「確實如此，但從日本人口中聽到這種話，讓我很生氣」

．「我還是喜歡韓國！我很高興我不是出生在日本！」

．「有一些情況不也適用於日本嗎？」

．「一個比韓國還要承受更多社會眼光、迫於社會壓力只能獨自吃飯、無法適當表現自己、女性地位一樣低落的國家，才沒資格說出這樣的話。相比日本，外國人更喜歡韓國，而且日本人薪水很低」



也有人針對內容反駁：

．「一個人吃飯不是日本文化嗎？？？為甚麼要把這一項放在韓國啊哈哈哈」

．「你覺得韓國人會以為一個人吃飯很奇怪嗎？這是我們國家嗎？」

．「覺得日本人對我們很感興趣，很想了解我們。但提到我們從小學一年級就開始苦讀，未免太離譜了」



不過該則文章也同樣被轉貼至大陸社群小紅書上，有內地網民留言：

．「這適用於東亞任何一個國家」

．「單看他們列出來的點，很多我們也一模一樣」

．「東亞三國，韓國、日本、中國，誰也不要嘲笑誰！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】