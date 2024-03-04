韓國醫生與尹錫悅「硬碰硬」陷死局　病人成最大犧牲品

韓國醫生組織在3月3日在首爾舉行名為「全國醫生總動員大會」的大規模示威，抗議政府推行的醫療改革。韓國政府則表明堅持改革，警告會對無視「復工令」的醫生採取措施，勒令停牌。雙方的對立正在升級，外界憂慮政府進一步施壓無助解決醫生空缺，處分醫生只會讓事態繼續惡化。



《韓民族日報》報道，直至2月29日，已有565名實習醫生返回工作崗位，但在之後的連續假期3月1日至3日期間，情況未有大改變。報道引述一名全南大學醫院的教授表示，即使政府威脅「釘牌」三個月，很多人只會認為休息一年就能繼續，因此看不到實際效果。

圖為2024年2月25日，韓國首爾聖母醫院外，醫護人員與大量手推車。韓國醫生工業行動持續，大量實習醫生辭職罷工。（Reuters）

首爾大學醫院和浦項醫院相關人士表示，三、四年級的實習醫生合約已在二月底結束，而他們未有回來上班。報道指政府按預告開始進行處分，醫生短缺的問題預料會進一步擴大。

「2000比0」的局面

韓國《中央日報》分析指出，目前事件陷入了「2000比0」的局面，政府宣布增加2000個醫科生學額，醫生界則要求全面取消，雙方似乎沒有妥協餘地。分析指現時陷入死胡同的局面，是因為醫療界沒有真正代表，雙方無法溝通。政府2月26日要求醫療界組成代表團隊，但至今沒有進展。

與2020年同樣的的醫生抗議事件不同，這次醫療罷工沒有實質代表組織，韓國醫學會（KMA）代表的是私人醫生，而主力參與罷工行動的則是實習醫生。尹錫悅總統辦公室就曾表示過，KMA難有代表性，更向位於首爾的KMA辦公室進行搜查。

根據蓋洛普韓國（Gallup Korea）的一項調查，政府增加醫科學生的計劃受到公眾的歡迎，有約76%的受訪者支持這項計劃。有分析指這成為尹錫悅總統堅持對抗的最大原因，但因只有醫生才能醫治病人，隨着罷工行動持續，受影響的病人會愈來愈多，病人成為了事件最大的犧性者。