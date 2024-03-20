美以官員同意下週初會面　內塔尼亞胡：堅持進攻拉法

美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月18日通電話，雙方同意派高級代表團在華盛頓會面，討論以色列計劃向加沙南部拉法市，展開地面軍事行動的問題。



《紐約時報》報道，內坦亞胡承認，他與美國拜登政府對於向拉法發動地面進攻意見分歧。儘管美國和主要盟友呼籲他克制，但內坦亞胡表示，以色列將堅持在拉法的地面軍事行動。

圖為2024年3月19日，一架以軍坦克在以色列與加沙邊境的一條路上前進。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，以色列的目標可以通過其他方法實現，並指內塔亞胡已同意派高級別跨部門團隊到華盛頓，討論殲滅哈馬斯的替代方案。有關會談將於下週初舉行，而以軍在會談前不會在拉法展開地面行動。

但內坦亞胡19日堅稱，有必要向拉法派遣軍隊進攻拉法市。內塔尼亞胡向國會議員表示，他在通話中已向拜登強調，以色列決心徹底消滅位於拉法的哈馬斯戰鬥營，認為除了地面戰之外，沒有其他辦法可以做到。

另一方面，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）發表聲明，批評以色列襲擊加沙最大醫院希法醫院，是企圖破壞目前在卡塔爾進行停火談判。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，加沙停火談判目前尚未接近達成協議，但卡方對談判持謹慎樂觀態度。安薩里又警告，若以軍進攻拉法市，將造成人道主義災難，而且一旦局勢升級，將對談判產生影響。