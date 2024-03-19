從中國到以色列，美國這一次沒有雙標

「中國政府不代表中國人民」，這是美國攻擊中國的經典言論。人們普遍認為美國從意識形態視角出發天然對中共沒有好感，試圖挑撥中國政府和人民的關係，顛覆中國政權。而近日類似言論出現在了美國和盟友以色列之間。

美國總統拜登（Joe Biden）一邊表示堅定支持以色列，一邊稱以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「現在對以色列弊大於利」。

美國國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）一邊說自己是一個「終生支持以色列的人」，另一邊則以罕見的嚴厲措辭公開痛斥內塔尼亞胡是「和平的主要障礙」，呼籲以色列提前舉行選舉，更換政府領導層。他表示，以色列的未來需要一場新的辯論，他相信大多數以色列公民會認識到「變革的必要性」。

以色列戰時內閣成員同時也是內塔尼亞胡政治對手的甘茨（Benjamin Gantz）3月初應邀訪問美國會見拜登政府高級官員。這被視為白宮對內塔尼亞胡日益不滿並試圖推翻內塔尼亞胡政府的跡象。

加沙衝突造成大量平民喪生，美國面臨巨大的道德壓力不得不尋求停火。圖為2024年3月1日，根據加沙衛生官員所講，那些在輪候領取物資與食物時因以色列炮火受傷的巴勒斯坦人，正躺在希法醫院的病牀上。（Reuters）

和美國對中共的攻擊不同，美國對內塔尼亞胡的唱衰不是因為意識形態。

內塔尼亞胡政府在加沙衝突中的態度讓拜登政府大為惱火。拜登希望以色列儘快同哈馬斯達成和解協議，而內塔尼亞胡為了維持個人政治存在持續做出攻擊加沙的決定。這損害了拜登以及民主黨的選舉利益，同時也損害了美國在中東的戰略利益，讓美國在國際社會的形象受損。這是矛盾的核心。拜登政府對內塔尼亞胡的耐心正在耗盡。

事實上，意識形態差異也並不是中美矛盾的核心。中美矛盾全面爆發的根本原因是美國認為中國崛起挑戰了美國的霸權存在。國家利益是美國最核心的考量。在這個基礎之上，美國會根據國家利益的需要調整意識形態鬥爭的烈度。當兩國利益矛盾尖鋭時，意識形態亦難以調和，當兩國關係緩和時，意識形態矛盾可以暫時擱置。

從中美意識形態鬥爭到拜登政府試圖終結內塔尼亞胡政府，這背後，美國在干涉他國內政上沒有意識形態上的雙重標準，不會因為美國和以色列都是民主國家就另眼相看，只要是不符合美國利益的政權，都在美國的顛覆名單之上。