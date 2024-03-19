加沙｜相隔四個月再打希法醫院　這是以色列「戰敗」的預兆

當地時間3月18日，以色列國防軍（IDF）再次進攻加沙最大醫院希法（Al-Shifa），是為去年11月以來首次。以軍聲稱行動中殺死了20名哈馬斯武裝份子，包括負責哈馬斯後勤和武器採購的內部安全指揮官，期間有超過200人被拘捕，亦有1名以軍士兵喪生。

以色列方面這次也有透過空投傳單和網上宣傳方式要求醫院周邊平民撤離到加沙南部的海邊，不過該地距離希法醫院有超過20公里路程，並非在醫院躲避的平民或病人能夠迅速到達的地點。世界衛生組織（WHO）總幹事已為此提出關切，指出醫院永遠不應該是戰場。有記者據報被打被捕。加沙衛生當局亦稱醫院發生火警，導致死亡和受傷，指責以軍再次犯下侵害醫療機構的罪行。

〔以下：以軍人員在社交媒體發布撤離希法醫院的訊息〕

四個月前，以軍已經攻打過希法醫院，當時其聲言醫院是哈馬斯的指揮中心，其後也確實在醫院中尋獲一些武器和發現一些地道建設，不過該處當時是否會對以軍造成即時威脅的指揮中心，則難以說準。

到了今天，以色列其實已經大大收縮了在加沙的軍事行動規模，讓被動員起來的後備役士兵退役回國。加沙北部經過大舉清掃後，已變成權力真空地帶。沒有哈馬斯警察部門維持治安，以軍也堅持其不負責地方管理任務的原則（按：根據國際法，佔領軍有責任維持佔領地的人道狀況、一般法律和秩序）。於是黑幫橫行，能夠到達加沙北部的人道救援物資很多時候都被年輕男子和有武力的人士控制。可想而知，當中不少都是哈馬斯的餘眾。

以巴戰爭：圖為2023年11月22日，以色列國防軍士兵帶記者視察加沙希法醫院（al-Shifa Hospital）地下隧道。（Reuters）

對於此刻加沙的戰事，各界的關注點大概都在於以色列會否對加沙最南城市拉法（Rafah）發動進攻、哈馬斯與以色列持續就人質/囚犯交換和停火問題的談判，以至加沙內部的人道慘況（國際糧食安全專家警告加沙可能很快陷入饑荒，而根據糧食安全階段綜合分類的標準，本世紀以來饑荒只分別於2011年的索馬里和2017年的南蘇丹發生過兩次。）

但如果撇開這些問題不談，以色列相隔四個月再次攻打希法醫院，其實已經顯示出以色列無力消滅哈馬斯，最終只能失敗收場。

戰爭至今，以色列據報已經消滅了大約三分之一的哈馬斯武裝人員，哈馬斯亦失去了大部份的軍事組織能力，只能對以色列發動散兵遊勇式的攻擊，而哈馬斯武裝的副指揮官伊薩（Marwan Issa）上周也在加沙中部的一場空襲中被殺，可見加沙哈馬斯的領導層繼續受到以軍的嚴重生命威脅。

3月18日，加沙民眾按以軍指示往南逃離希法醫院。（Reuters）

如果以色列真的不顧國際反對去進攻拉法－－拜登（Joe Biden）18日同內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話警告進攻拉法是個「錯誤」－－相信將能重演其在加沙其他地區的軍事行動成果，在物理上消滅加沙哈馬斯最後的有組織武裝力量，甚至殺死加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）和哈馬斯武裝的指揮軍戴夫（Mohammed Deif）等人。

但以色列內塔尼亞胡政府的最大弱點，是路人皆見的。也就是美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）18日非常簡要的說法：「沒有整合的人道計劃和政治計劃，一個軍事計劃不可能成功。」

帳篷滿佈的拉法。其人口由戰前的20萬左右急升至150萬。（Reuters）

內塔尼亞胡一直不能回答誰能取代哈馬斯來管治加沙的問題。這種「打了就算」的軍事計劃的結果已在加沙北部呈現。還留在北部的大約30萬人，面對嚴重食物短缺，已經吃了幾個月的動物飼料，快要支撐不下去。在沒有人維持治安之際，剩餘家當被盜、被迫同黑幫換糧的情況時有發生。管治空洞必然會引來某方勢力填補，手上還有武力的哈馬斯餘眾將會是最明顯的選項。

這就解釋了為何以色列四個月前已經徹底清掃過希法醫院一遍，四個月之後的今天還需要再次進攻希法醫院。沒有「人道計劃」和「政治計劃」，今天希法醫院的狀況將會是未來整個加沙的縮影。沒有一個合理的替代選項，加沙哈馬斯必然會因應當地管治需要而重新滋長，而以色列消滅哈馬斯的任務也將無限期延續下去。