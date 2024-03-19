王毅：願同新西蘭盡快啟動服務貿易負面清單商談
撰文：許懿安
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中共政治局委員、中國外交部長王毅3月18日惠靈頓會見新西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）。
他中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，不斷創造新的合作紀錄，使中新關係在中國同發達國家關係中保持領先地位，這是中新關係的重要和獨特價值所在。中方願同新方積極落實中新自貿協定升級版，儘快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。開放帶來進步，封閉導致落後。中國開放的大門將越開越大，對新西蘭的大門始終是敞開的。雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。
麥克萊表示，新中建交以來，兩國合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來重要福祉。新方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中新自貿協定升級版具有重要示範意義。雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。
王毅18日已與新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）進行閉門會面。路透社稱彼得斯在與王毅會唔後發文告說，雙方討論了太平洋地區貿易、商業和安全課題，也談及意見分歧的領域，包括人權議題及新疆、香港和西藏局勢。
王毅19日轉往澳洲訪問，會見澳洲外長黃英賢，舉行第七輪中澳外交與戰略對話，並於20日在坎培拉與商界領袖舉行圓桌會議。