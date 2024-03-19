王毅：願同新西蘭盡快啟動服務貿易負面清單商談

中共政治局委員、中國外交部長王毅3月18日惠靈頓會見新西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）。



他中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，不斷創造新的合作紀錄，使中新關係在中國同發達國家關係中保持領先地位，這是中新關係的重要和獨特價值所在。中方願同新方積極落實中新自貿協定升級版，儘快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。開放帶來進步，封閉導致落後。中國開放的大門將越開越大，對新西蘭的大門始終是敞開的。雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。

麥克萊表示，新中建交以來，兩國合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來重要福祉。新方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中新自貿協定升級版具有重要示範意義。雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。

王毅18日已與新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）進行閉門會面。路透社稱彼得斯在與王毅會唔後發文告說，雙方討論了太平洋地區貿易、商業和安全課題，也談及意見分歧的領域，包括人權議題及新疆、香港和西藏局勢。

圖為2024年3月18日，中國外交部長王毅在新西蘭惠靈頓的國會大樓會見新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

王毅19日轉往澳洲訪問，會見澳洲外長黃英賢，舉行第七輪中澳外交與戰略對話，並於20日在坎培拉與商界領袖舉行圓桌會議。