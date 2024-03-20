聯合國氣象部門：2023年多項氣候變化指標打破紀錄

聯合國轄下的世界氣象組織（WMO）3月19日表示，2023年的所有主要全球氣候紀錄都被打破，並警告2024年的情況可能更惡劣。



路透社報道，世界氣象組織發表年度《全球氣候狀況報告》，指去年的平均氣溫錄得過去174年以來最高水平，比工業革命前的時代高攝氏1.45度。另外海面平均溫度亦創下近65年有紀錄以來的新高，超過9成的海面在去年遭受熱浪情況，損害糧食系統。

世界氣象組織秘書長紹羅（Celeste Saulo）稱，全球經歷2023年受到前所未有的海洋暖化、冰川及南極海冰減少，情況令人憂慮。紹羅特別指出，海洋暖化狀況最為擔憂，形容情況接近無法逆轉，可能需要數千年才可改善。

報告指出，全球受到氣候變化，再加上燃燒化石燃料推波助瀾，以及厄爾尼諾（El Nino）現象影響，將2023年的世界氣候推向破紀錄水平。內容亦顯示，南極的海冰最大面積比上一次的最低紀錄減少100萬平方公里，相等於整個埃及的面積。

該組織的氣候監察部門負責人Omar Baddour認為，在厄爾尼諾現象出現後的翌年，地球通常會繼續比較溫暖，所以估計今年很大機會再次創下高溫紀錄。