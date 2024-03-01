非洲氣候變化報告響警號：農作物收入下降30%、5000萬人無水用？

全球發展中心（Center for Global Development）的一項新研究發現，假如無法將全球變暖限制在 2°C 以下，非洲國家將在 2050 年後遭受重大經濟損失。



環境與能源經濟學家阿多姆（Philip Kofi Adom）是該報告的作者。他綜合了氣候變化科學家和研究人員多年的研究成果，發現西非和東非的情況將最為糟糕。我們向他瞭解了他的研究結果。



作者：南非金山大學（University of the Witwatersrand）經濟與金融學院副教授Philip Kofi Adom



您發現氣候變化將使非洲的農作物收入減少 30%。這將對人們產生什麼影響？

如果氣候變化繼續保持目前的趨勢，非洲的農作物產量到2030年將減少2.9%，到2050 年將減少18%。到2050年，約有2億人可能遭受極端饑餓。與沒有氣候變化的情況相比，約30%的作物收入損失將導致20%至30%的貧困人口增加。

這種情況將如何發生？氣候變化將導致農業減產，因此作物銷售將受到影響，儘管稀缺性將抬高價格。

在非洲，42.5%的工人階級受僱於農業部門。這些工人（主要是農村工人）的收入將會下降。生活在農村地區的貧困人口比例已經較高，非洲大多數貧困人口都集中在農村地區。農業部門的衰退可能會使更多人陷入嚴重貧困。

氣候變化將大大影響整個非洲地區的農業生產。(Getty)

我們還將面臨糧食安全問題，而那些在農業部門工作的人將面臨失業的風險。僅靠雨水和沒有灌溉系統來種植莊稼的農村農民將遭受最大的損失。

您預測整個非洲的國內生產總值（GDP）將長期下降 7.12%。這會產生什麼影響？

我們所說的長期，是指2050年及以後。國內生產總值（GDP）告訴我們經濟在任何時間點的財富狀況。通過創造財富，企業得以興起，就業機會得以創造。稅收用於基礎設施投資、社會服務投資以及提供醫療保險和失業保險等社會支援。隨着國內生產總值下降 7.12%，若然氣候變化繼續以目前的速度發展，經濟中這些創造財富潛力將受到嚴重影響。

國家層面的預測表明，在非洲受影響最嚴重的地區，國內生產總值的長期經濟損失要大得多，從11.2%到26.6%不等。當經濟規模縮小時，企業可能倒閉，某些工作崗位將被摧毀，新的工作崗位也不會出現。

這對非洲人民來說意義重大，因為據預測，未來幾年非洲大陸的人口將超過20億。非洲人口是世界上最年輕的人口。因此，如果非洲經濟萎縮，這些年輕人到哪裡去找生活來源？這是一個非常令人擔憂的問題。

未來幾年非洲人口將超過20億，也是世上最年輕的人口。假如非洲經濟萎縮，當地年輕人的生活來源將成為問題。(Getty)

5000 萬非洲人可能會陷入用水困境。這意味着什麼？

這意味着家庭和工業嚴重缺水。舉例來說，如果你過去整天都能用水，那麼現在你的供水量將大大減少——水量少到無法滿足你的需求。這是一個供需問題。對水資源的需求將會增加，但由於供應短缺，水價將會飆升。未來，如果不採取任何措施，整個非洲的水價將非常昂貴。

適應和減緩能否幫助我們避免這場災難？

當我們談論氣候變化時，這就是社區或集體行動。顯然，政府是主要參與者。政府必須通過支持私人在適應和減緩氣候變化方面的舉措——直接或通過激勵設計——來促進必要的變革努力。

任何適應和減緩氣候變化的努力都不能太小。如果這些微小的努力得到協調，我們就有望看到成果。個別家庭和個別企業可以做很多事情。例如，人們可以減少肉類和乳製品的攝入量，或者改變交通方式——在可能的情況下騎自行車、步行或乘坐公共交通工具。在家裏，可以採取節能措施。綠色空間必須得到尊重和保護。

作者認為，非洲領導人應積極主動地開展氣候變化和減排工作。(Getty)

使用銀行的人應確保他們進行負責任的投資。瞭解銀行將資金用於何種投資始終是非常重要的。如果不是氣候友好型投資，客戶和顧客就可以說出來。

無論會產生什麼副作用，每個人都會受到影響。每個人都有發言權，重要的是在與氣候相關的問題上使用它。

非洲領導人應該做些什麼？

氣候變化是一場持續不斷、迫在眉睫的環境危機。幸運的是，我們有機會在不可想像的事情發生之前做點什麼。我敦促非洲領導人積極主動地開展氣候變化和減排工作。農業部門是非洲大多數經濟體的經濟支柱，氣候變化對其構成嚴重威脅。如果我們現在不採取行動，氣候變化可能會造成長期的經濟困境。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。