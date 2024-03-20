絕跡大西洋逾200年灰鯨再驚喜現蹤　科學家：太瘋狂

美國麻薩諸塞州波士頓新英格蘭水族館（New England Aquarium）3月5宣布，被認為滅絕200多年的灰鯨（Gray Whale），1日被發現在馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）南部水域出現。照片曝光後引發各界關注，海洋專家直呼「太瘋狂」。



新英格蘭水族館1日在麻州南塔克特島（Nantucket）南方約48公里處海域發現一頭浮出水面且似乎在覓食的鯨魚。

水族館空中調查團隊在鯨魚所在的海域上空盤旋約45分鐘並拍下照片，隨後證實這的確是一頭罕見的灰鯨。

研究人員Kate Laemmle表示：「我的大腦試圖處理我所看到的（事實），因為這種動物在這片水域中實際上不應該存在。」「我們都在笑，因為看到一種在大西洋地區消失數百年的動物，這太瘋狂和刺激了」。

水族館表示，由於包括捕鯨在內原因，灰鯨這個物種在18世紀已從大西洋消失。然而，在過去的15年中，已有5頭灰鯨在大西洋和地中海的水域中被發現，包括2023年12月在佛羅里達州（Florida）附近也發現過有一隻灰鯨。

科學家相信，他們今次發現的灰鯨與2023年底在佛羅里達州看到的是同一頭灰鯨。對於為何會出現這樣的目擊情況，科學家表示，氣候變化是其中的一個原因。