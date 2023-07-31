西貢鯨魚｜鯨魚游錯水域或擱淺死亡　是誰之過？

香港在7月31日在西貢牛尾洲南面發現鯨魚屍體，相信是過去兩周在西貢附近發現的布氏鯨。鯨魚一般只在深海水域生活，出現在近岸水域較為罕有。但近年不時聽說鯨魚在全球各地在近岸水域死亡，例如在上周26日西澳洲才發現有近百條鯨魚在海灘擱淺。



鯨魚會出沒在近岸水域或是在海灘擱淺，有自然的原因，也有人為的原因。自然的原因有可能鯨魚年紀老邁，或是受傷或是生病，造成導航失誤，被水流沖至近岸水域而擱淺。

圖為7月26日，澳洲切恩斯海灘，一群保育人士嘗試把擱淺的大量鯨魚拖回大海。（Reuters）

人為的原因則是多方面的，人類對海洋的污染可以導致鯨魚生病、捕魚迫使鯨魚改變覓食地方；而船聲、岸邊城市的吵鬧聲，也可能影響鯨魚的導航。鯨魚是一種敏銳的動物，研究指牠們對水中聲音和水流非常敏感，人類活動可以增加鯨魚壓力，讓牠們迷失方向。

而岸邊出現大量鯨魚擱淺，通常是因為鯨魚品種導致的習性所致。例如在7月26日於西澳洲發現的大量擱淺，是屬於領航鯨（又稱巨頭鯨）的一種。領航鯨是群居動物，由一個首領帶領，由過百條領航鯨跟隨。而這一般被視為大量擱淺的可能原因，2018年、2022年都發生過上百頭領航鯨擱淺事件。

近年科學家們經常討論的，還有氣候變化導致水溫、水流變化的問題。科學家研究指出隨着水溫變化，一些魚類改變了生活地方，迫使鯨魚更頻繁地闖入人類活動海域，增加受傷風險。自2022年12月至今，已有最少32頭鯨魚在美國東岸死亡，大部分有被船撞擊受傷的痕跡。而這些，都可以歸類為人為的原因。

值得一提的是鯨魚一直在協助「對抗」氣候變化，鯨魚一生進食大量食物，死後沉落海底，把大量在海表面的碳從表層海水轉移至海底。在2010年的一項研究中，科學家發現在工業捕鯨出現之前，鯨魚可以每年將19萬到190萬噸的碳沉沒到海底，這相當於中和4萬至41萬輛汽車排出的碳。如果鯨魚擱淺或在近岸死亡，碳就會釋放到大氣中，可以說氣候變化導致鯨魚死亡，會進一步加劇氣候變化。

2023年7月是最炎熱的一個月份，在香港西貢出沒的布氏鯨，恐怕是因為覓食或迷路，闖入西貢水域，且可以肯定牠曾被船撞過受傷。目前未知這是否導致鯨魚直接死亡的原因，但這個不幸事件的最終責任者恐怕是人類自身。

從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／生態協會）