西貢鯨魚｜鯨豚常見於香港及中國珠江口一帶　偶有擱淺意外

白沙灣遊艇會7月13日發布影片指西貢水域驚現鯨魚後，這條布氏鯨31日被發現在牛尾洲南面死亡，死因尚有待調查。其實香港是個經常有鯨魚、海豚出沒的地區，擱淺事件偶有發生，其中更有部份中華白海豚和江豚以珠江口一帶及香港為棲息地。



鯨豚在香港出沒並不罕見，不過布氏鯨（Bryde's Whale）通常居於深海，在香港出沒是十分罕見的事，經歷颱風「泰利」後，牠才現身水深相對較淺的香港海域。

香港時有鯨豚出沒

根據香港海豚保育學會統計，在2021年4月至2022年3月監察年度期間，研究員辨認出106隻個別海豚，總共觀察到牠們出現370次，其中75%是出現在大嶼山西面水域。

至於鯨魚，近年不時有鯨魚游入香港水域，例如2022年4月有「瀕危」鯨鯊在果洲群島出沒，同年2月交椅洲有虎鯨蹤影，2020年更是有近百條偽虎鯨現身維多利亞港。

西貢鯨魚：圖為2023年7月31日，現場可見鯨尾開始腐爛，鯨屍隨着水流飄向小棕林方向。漁護署人員乘船到場。（翁鈺輝攝）

有多少鯨豚在港擱淺？

香港近年每年出現約20至50宗鯨豚擱淺個案，絕大部份都是棲息在香港水域的中華白海豚（Chinese White Dolphin）和印度太平洋江豚（Indo-Pacific Finless Porpoise），只有少數屬於其他鯨豚品種。

根據香港海洋公園保育基金，近年出現最多鯨豚擱淺次數的年份是2019年，多達55宗。這一數字之後逐年下降，2022年僅有25宗鯨豚擱淺個案。而今年，迄今已有18宗鯨豚擱淺事件。

中華白海豚又名印度太平洋駝背豚（Indo-Pacific Humpback Dolphin），與江豚都有固定種群定居於香港，牠們都被收錄在國際自然保護聯盟（IUCN）的瀕危物種紅色名錄（Red List）之中，其數量目前都在持續下降。

全球還有哪些瀕危鯨豚？

除中華白海豚和江豚外，國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中還有土庫河豚（Tucuxi，Sotalia Fluviatilis），牠由數據缺乏（Data Deficient，DD）變為瀕危，被列為受威脅物種；布氏鯨也是數據缺乏的物種。數據缺乏是因為科學家暫時未知物種數量的一個暫時標記。

印度河臘海豚（Indus River Dolphin）、藍鯨（Blue Whale）、座頭鯨（Humpback Whale）、長鬚鯨（Fin Whale）等都也收錄在IUCN瀕危物種紅色名錄。