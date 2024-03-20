聯合國《世界幸福報告》芬蘭連續7年第一　中國排60　香港再跌4位

聯合國3月20日發表2024年度《世界幸福報告》 （World Happiness Report 2024），芬蘭連續7年名列世界最幸福國家或地區。香港由82位跌至86位，中國排第60位，台灣則獲31位。



聯合國可持續發展解決方案網絡（Sustainable Development Solutions Network）報告調查143個國家及地區，要求受訪者以1至10分評價生活滿意度。芬蘭以平均約7.7分蟬聯第一，丹麥、冰島緊隨其後，黎巴嫩及阿富汗分別以約2.7及1.7分排行榜末。

2024年度《世界幸福報告》排名：

1.芬蘭（7.741分）

圖為芬蘭赫爾辛基主教座堂（Helsinki Cathedral）遠景，上載於2018年10月1日。（Unsplash/ Tapio Haaja）

2.丹麥（7.583分）

圖為丹麥首都哥本哈根，上載於2017年12月19日。（Unsplash/ Nick Karvounis）

3.冰島（7.525分）

圖為冰島首都雷克雅未克，上載於2016年6月8日。（Unsplash/ Evelyn Paris）

4.瑞典（7.344分）

圖為瑞典首都斯德哥爾摩，上載於2020年1月30日。（Unsplash/ Adam Gavlák）

5.以色列（7.341分）

圖為以色列特拉維夫（Tel Aviv），上載於2019年1月15日。（Unsplash/ Shai Pal）

20.英國（6.749分）

圖為英國倫敦，2015年6月23日上載。（Wikipedia/ Ilya Grigorik, CC BY-SA 3.0）

23.美國（6.725分）

圖為美國紐約時報廣場（Times Square），上載於2020年3月26日。（Unsplash/ Victor He）

30.新加坡（6.523分）

新加坡。2018年11月13日上載。（Unsplash/ Zhu Hongzhi）

31.台灣（6.503分）

圖為台北市中心，攝於2020年1月7日。（Getty Images）

51.日本（6.060分）

圖為日本東京一處河流，攝於2019年5月9日。（Unsplash/ Yu Kato）

52.韓國（6.058分）

圖為韓國首爾街道，攝於2019年10月31日。（Getty Images）

60.中國（5.973分）

圖為2024年1月1日，群眾聚集天安門廣場觀看元旦升旗儀式。（視覺中國）

86.香港（5.316分）

圖為維多利亞港，攝於2023年7月1日。（Getty Images）

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