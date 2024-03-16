日本東京屋邨惡名「澀谷的朝鮮」管理極專制　禁叫外賣企走廊聊天

日媒指出，許多日本居民對於社區管理毫不關心，導致老公寓增加的同時，部分管委會愈來愈極權，引發居民糾紛。日本東京一處公寓社區，管委會制定過許多奇葩規定，住戶被禁止叫外賣、在公用設施使用嬰兒車，甚至無法在走廊聊天、講電話，居民敢怒不敢言，導致該公寓曾被稱為「澀谷的朝鮮」。



位於東京澀谷區幡之谷站附近的「秀和幡之谷社區」屋齡50年，總計有298戶。「秀和系列」社區外觀優美，地理位置佳，但該社區的房價卻遠低於市價。原因在於獨裁的社區管委會。幡之谷社區在社群媒體上相當有名，甚至有網友稱他們為「澀谷的朝鮮」。

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（編按：日本大多數住宅都有類似管委會的組織以處理大樓事務，俗稱「管理協會」。它們多數由住戶組成並從中推選代表。實際上負責管理大樓是第三方，通常是物業管理公司，再由公司指派管理員協助管理。）

約30年來，該社區受到管委會理事長與數名成員掌控，並制定多條規定：

若住戶讓親朋好友留宿，必須支付1萬圓的「入住費」。若住戶拒繳，管委會理事與社區管理人就會到住戶家恐嚇「不付錢就滾出去」。

翻修等施工期間禁止超過1個月。裝潢業者需支付5萬圓的入館費，不答應就拒絕住戶施工。

緊急逃生口遭大鎖鎖住。

公用設施禁用行李箱與嬰兒車。

看護、保母與施工業者假日與平日5點後禁止出入社區。

住戶禁止使用Uber Eats。

禁止在走廊交談、講電話。

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據了解，這只是社區規定的一部分。有居民曾在深夜叫救護車，但社區管理人在睡覺，導致救護車無法進入社區，延誤送醫。為了嚴格管理居民，社區內架設了60台監視器。理事每天都會確認影片，監視居民的一舉一動。

這些規定沒有登記在社區管理規約等文件上，引發居民不滿。但管委會理事會卻表示這些規定「獲得8成居民贊成」。一名70多歲女性透露，過去與理事會唱反調的居民總是會被欺凌，導致其他居民擔心人身安全，不敢站出來發聲。

如此獨裁的管委會在2021年11月終於遭到擊垮，理事會成員全數換新。現任社區管委會理事手島香納芽透露，她在幡之谷社區有不動產出租，2018年打算收回來自住時，意外發現社區管理方式過於極權。她試圖尋求警消、區議員幫忙，對方卻愛莫能助。她調查法規後，發現唯一能阻止管委會的方式，就是增加意圖推翻管委會的人數，在居民大會中取得過半數的票。

由於理事會成員隨時都在監視社區，她只能匿名發信給住戶，但居民幾乎都是老人家，不願意引發糾紛，沒有得到太多積極的回應。但她仍積極找律師協助、使用理性觀點說服居民，在經過約4年後，在268票中以138票勉強過半，擊敗舊管委會。

儘管如此，舊管委會卻主張投票無效，不願退位，雙方一度鬧上法庭。所幸法院後來判定新管委會勝訴，社區在2023年3月的大會上，也廢除所有不合理規定。這激起居民對社區自治的關心，不動產價值也恢復到與市價相近。

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