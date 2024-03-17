東京竹之塚變唐人街「中國人數量10年翻倍」　滿街簡體字招牌餐廳

日本東京足立區竹之塚（竹の塚），中國大陸籍居民數10年來翻倍，急遽發展為「東京唐人街」不僅走在路上可以看到許多簡體字看板，許多餐廳也提供正宗中式料理。專家指這與中國景氣低迷與高失業率有關。



《富士新聞網》報道，走在竹之塚街頭，放眼望去都是寫着簡體字的招牌。不僅如此，還有許多中國人開的美髮店與超市。走進一間1個月前才開的餐廳，發現菜單全寫着中文，周遭的客人吃的都是日本前所未見的料理。詢問老闆「這裏是什麼餐廳？」後，對方卻一臉迷茫地表示「我不會講日語」。

【相關圖輯】日本東京屋邨惡名「澀谷的朝鮮」管理極專制 禁叫外賣企走廊聊天（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

報道指出，現在居住在足立區的中國人是10年前的2倍，約為16700人。他們為什麼會選擇在竹之塚落腳？許多人指出「這裏房租和物價都便宜」、「同事介紹我搬來這裏，因為大家都住在這裏」。

當地的地產公司透露，在東京市中心，一間套房每月租金約為8萬日圓（約4198元港幣），在竹之塚只要約3萬日圓（約1574元港幣）左右。

針對竹之塚快速成為中國城的原因，評論家石平表示，由於中國許多人失業、大量公司倒閉。許多中小企業的經營者，或是自營業的商人找不到工作，選擇來日本開拓新天地。

延伸閱讀：

Google地圖出現「第2個台灣」 她勇闖驚呆：根本樂園

【本文獲「TVBS」授權轉載。】