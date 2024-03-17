東京竹之塚變唐人街「中國人數量10年翻倍」 滿街簡體字招牌餐廳
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本東京足立區竹之塚（竹の塚），中國大陸籍居民數10年來翻倍，急遽發展為「東京唐人街」不僅走在路上可以看到許多簡體字看板，許多餐廳也提供正宗中式料理。專家指這與中國景氣低迷與高失業率有關。
《富士新聞網》報道，走在竹之塚街頭，放眼望去都是寫着簡體字的招牌。不僅如此，還有許多中國人開的美髮店與超市。走進一間1個月前才開的餐廳，發現菜單全寫着中文，周遭的客人吃的都是日本前所未見的料理。詢問老闆「這裏是什麼餐廳？」後，對方卻一臉迷茫地表示「我不會講日語」。
【相關圖輯】日本東京屋邨惡名「澀谷的朝鮮」管理極專制 禁叫外賣企走廊聊天（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
報道指出，現在居住在足立區的中國人是10年前的2倍，約為16700人。他們為什麼會選擇在竹之塚落腳？許多人指出「這裏房租和物價都便宜」、「同事介紹我搬來這裏，因為大家都住在這裏」。
當地的地產公司透露，在東京市中心，一間套房每月租金約為8萬日圓（約4198元港幣），在竹之塚只要約3萬日圓（約1574元港幣）左右。
針對竹之塚快速成為中國城的原因，評論家石平表示，由於中國許多人失業、大量公司倒閉。許多中小企業的經營者，或是自營業的商人找不到工作，選擇來日本開拓新天地。
「超級床蝨」大舉入侵日本 東京大阪電車現蹤 不怕任何殺蟲水日本東京屋邨惡名「澀谷的朝鮮」管理極專制 禁叫外賣企走廊聊天又鹹又甜？東京名店推「豉油味日式菠蘿包」獲大讚 民眾排隊購買日本東京拉麵店長涉猥褻高中女店員 稱「妳褲子髒了」強脫衣物日本櫻花｜東京4大賞櫻隱世秘點 這公園拍照可與晴空塔同框中國青年赴日本興起「小眾旅行」 不去東京大阪 避人潮要深度遊
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】