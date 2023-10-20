特朗普干預佐治亞州大選案　前律師鮑威爾認罪並轉當檢方證人

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果，今年8月在佐治亞州（Georgia）被起訴13項罪。同案合共19名被告中，其前律師鮑威爾（Sidney Powell）已於10月19日認罪，她與檢察官達成協議，承認六項控罪，並同意之後頂證其他被告。而連日來，特朗普正就其財產欺詐案，忙於在紐約曼哈頓出庭應訊。



68歲的鮑威爾為同案第二名認罪被告。根據認罪協議，檢方要求判她六年緩刑、罰款6,000 美元、向州政府額外賠償2,700美元，並寫信向佐治亞州民眾道歉。

鮑威爾因要求快速審理，因此其案件部份與特朗普等被告分開，預定20日遴選陪審團。但在此前一天，她在亞特蘭大的法庭上承認6項串謀蓄意干擾選舉職務罪，屬於輕罪。

2023年10月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）再就其財產欺詐案，在紐約曼哈頓出庭應訊。（Reuters）

鮑威爾的認罪，被視為富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）的重大勝利，因為鮑威爾在2020年總統大選後，致力於為特朗普散播選舉舞弊的說法。

檢察官表示，鮑威爾和其他共同被告，密謀非法取得投票機，並瀏覽了電子投票機生產商 Dominion Voting Systems 的數據。鮑威爾等人聲稱，這家投票機公司協助操縱大選結果。

在鮑威爾之前，另一被告霍爾（Scott Hall）已於9月底與檢察官達成認罪協議，這位前共和黨民調觀察員已被判處五年緩刑，以及將在未來的審判中指控其他人。