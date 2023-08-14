拜登兒子亨特逃稅案　代表律師稱檢察官違背認罪協議

撰文：房伊媚
出版：更新：

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）6月20日就逃稅控罪以及非法擁有槍械控罪與檢方達成認罪協議，但法官7月26日稱暫不接納這份認罪協議。亨特的代表律師8月13日透過法庭文件指，檢察官違背認罪協議。

特拉華州（Delaware）聯邦檢察官8月11日表示，在認罪談判破裂後，亨特可能須接受刑事審判。亨特代表律師13日透過法庭文件稱，檢察官違背認罪協議。

亨特被控就2017年及2018年的逾150萬美元（約1,170萬港元）收入，欠交超過10萬美元（約78萬港元）稅款。他同時被發現在2018年10月管有一支左輪手槍，亨特當時因濫用藥物成癮，被禁止擁有槍械。

根據亨特6月20日與檢方達成的認罪協議，他原定承認兩項故意逃稅罪，以換取不被起訴非法擁有槍械的罪名，控方考慮建議法院判處他緩刑24個月。

路透社8月14日稱，美國聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika，暫譯）7月26日稱暫不接納這份認罪協議。亨特的律師和檢察官在法庭上有分歧，辯方關注認罪協議的法律效力、以及是否能防止亨特未來被指控犯其他罪行。

亨特前生意夥伴美國會作供　稱對方逾20次商務會議上致電父親拜登拜登首度承認亨特私生女為孫女拜登兒子亨特擬承認逃稅罪換取非法藏械罪不被起訴　法官不接納美國共和黨指控司法部「政治干預」　阻礙調查亨特案件
拜登
逃稅
美國