拜登兒子亨特逃稅案　代表律師稱檢察官違背認罪協議

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）6月20日就逃稅控罪以及非法擁有槍械控罪與檢方達成認罪協議，但法官7月26日稱暫不接納這份認罪協議。亨特的代表律師8月13日透過法庭文件指，檢察官違背認罪協議。



特拉華州（Delaware）聯邦檢察官8月11日表示，在認罪談判破裂後，亨特可能須接受刑事審判。亨特代表律師13日透過法庭文件稱，檢察官違背認罪協議。

亨特被控就2017年及2018年的逾150萬美元（約1,170萬港元）收入，欠交超過10萬美元（約78萬港元）稅款。他同時被發現在2018年10月管有一支左輪手槍，亨特當時因濫用藥物成癮，被禁止擁有槍械。

根據亨特6月20日與檢方達成的認罪協議，他原定承認兩項故意逃稅罪，以換取不被起訴非法擁有槍械的罪名，控方考慮建議法院判處他緩刑24個月。

路透社8月14日稱，美國聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika，暫譯）7月26日稱暫不接納這份認罪協議。亨特的律師和檢察官在法庭上有分歧，辯方關注認罪協議的法律效力、以及是否能防止亨特未來被指控犯其他罪行。