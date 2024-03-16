美國聯合航空波音737客機飛行中外部面板脫落　FAA將調查

美國聯合航空（United Airlines）一架編號為UA433、載有139名乘客及6名機組人員的波音737-800客機，在當地時間3月15日下午在降落梅德福國際機場後被發現有外部面板脫落。彭博社16日稱，美國聯邦航空局（FAA）將調查事件。



聯合航空向Scripps News發出的聲明稱，飛機降落在美國俄勒岡州的梅德福國際機場（Rogue Valley International Medford Airport - Medford）並停靠登機口後，發現缺少一塊外部面板。

地勤人員發現面板缺失的位置，大約在機艙底部。

他們未能在機場內找到飛脫的面板，相信面板是在飛行途中脫落。

公司稱將「對飛機進行徹底檢查，並在其恢復服務之前進行所有必要的維修」。 聯合航空稱公司還將進行調查，以期了解這種情況是如何發生的。

2024年1月7日，美國聯邦航空局（FAA）因故停飛171架波音737 MAX 9客機以作安全檢查後，波多黎各聖胡安國際機場一架聯合航空波音737 MAX 9客機因此停飛。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架客機2024年1月5日在飛行期間發生「門塞」飛脫意外，公司面對司法部調查。（Reuters）

編號為UA1246的航班原定在當地時間16日下午使用同一架飛機從梅德福飛往丹佛（Denver ），但因事故發生延誤。

聯合航空向乘客說明航班延誤的情況，並在其網站上寫道：「對於航班延誤，我們深表歉意。 我們的維修團隊需在出發前維修您飛機外部的設備，當我們獲得更多資訊時，我們會及時通知您。」

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