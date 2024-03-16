波音吹哨人離奇自轟亡　友人：他生前說如果出事絕不是自殺

公開揭露波音質檢問題的「吹哨人」、62歲的波音前員工巴尼特（John Barnett）日前在一次庭審前被發現死於車內，警方初步調查認為他疑似開槍自殺。不過，美國廣播公司（ABC）地方頻道15日報道，巴尼特的一名密友聲稱，巴尼特生前曾告知，「如果我出事了，絕不是自殺」。



據報道，這位名為「珍妮弗」（Jennifer）的女子稱其母親與巴尼特的母親是好友，她和巴尼特因此常在各類聚會上見面聊天。她回憶，有一次巴尼特來她家幫忙，兩人談起巴尼特針對波音的訴訟，當被問到是否擔心自身安危時，巴尼特告訴她：「不，我不害怕，但如果我出了什麼事，絕不是自殺。」

她表示：「我知道他不是自殺，這是不可能的。他太熱愛生活，太愛他的家人，太愛他的兄弟們了，不會忍心讓他們承受現在的痛苦。」珍妮弗認為，有人「不喜歡」巴尼特說的話，想讓他「閉嘴」，但又不想讓任何人知道，「這就是為什麼他們要把這件事偽裝成自殺」。

巴尼特此前在波音公司工作了32年。2010年至2017年，他在波音公司北查爾斯頓工廠擔任質控經理，2017年因健康原因退休。2019年，巴尼特向媒體曝光波音787「夢幻」客機存在嚴重隱患，包括默許組裝工人使用不合格的零件等。

圖為2023年6月巴黎航空展上的波音公司標誌（REUTERS）

巴尼特說，他曾提醒波音管理層關注他擔心的問題，但管理層沒有採取任何行動。英國廣播公司（BBC）說，巴尼特在退休後開始針對波音的長期法律訴訟，指控波音詆譭他的人格，並因他反映問題而阻撓他的職業發展。波音否認這些指控。

巴尼特近段時間在南卡羅來納州查爾斯頓縣就訴訟提供證詞，原定本月9日接受波音方面律師進一步交叉盤問，當天卻沒有出現。相關人員到他入住酒店打聽，在停車場發現巴尼特死在自己的車內。查爾斯頓縣驗屍官辦公室說，巴尼特似乎死於「一處自殘性槍傷」。警方沒有提及是否懷疑謀殺，後續調查還在進行。

巴尼特的律師12日在一份聯合聲明中表示，巴內特和波音的纏訟就快進入尾聲，過世一周前才出席過一次取證，主張巴內特的精神狀態良好，「沒有看到任何跡象表明他會自殺」，強烈要求徹查死因。

巴尼特的家人則在聯合聲明中稱，巴尼特期待「迫使波音公司改變其安全文化」，並透露由於在波音公司惡劣的工作環境，巴尼特「患有創傷後應激障礙（PTSD）和焦慮症，我們認為這導致了他的死亡」。

本文獲觀察者網授權轉載

