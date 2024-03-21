拜登政府向Intel提供200億美元　於4州新建或提升晶片廠

美國總統拜登（Joe Biden）3月20日到訪亞利桑那州（Arizona），將到英特爾（Intel）的大型園區，並正式宣布根據2022年的《晶片和科學法案》向Intel提供85億美元補貼，以及110億美元貸款，以增加美國晶片的生產，減少對中國大陸和台灣的依賴。Intel股價早段曾升逾2%，但其後升幅收窄。



商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，透過是美國半導體製造業史上最大筆投資之一，商務部已與Intel達成協議，使美國能夠在2030年之前，生產全球20%的最先進晶片。

Intel將利用資金在亞利桑那州新建兩座廠房，並對現有一座進行提升改造；在俄亥俄州建立兩座新工廠；對新墨西哥州兩座工廠進行改造；並對俄勒岡州的工廠進行擴建和提升。

路透社指出，Intel預計還將從商務部獲得另一筆35億美元撥款，用於提升亞利桑那州工廠的安全，為軍方生產敏感晶片。

拜登政府在2022年通過《晶片和科學法案》，旨在增加美國晶片產量，其中包括390億美元的晶片生產補貼，以及110億美元的研發補貼。而Intel獲美國政府押下投資重注。

聯邦政府對Intel的投資，也可能有助於拜登在亞利桑那州選情，他在2020年大選以微弱優勢贏得此搖擺州，但助手認為要再次獲勝非常艱難。