奧斯汀：美國不會讓烏克蘭在俄烏戰爭中戰敗

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）承諾，美國不會讓烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中落敗。



奧斯汀3月19日在德國的烏克蘭國際支持者會議開幕式上表示，美國不會讓烏克蘭落敗，美國將決心繼續向烏克蘭提供抵抗俄羅斯侵略所需資源。

華盛頓宣佈向烏克蘭提供3億美元的援助，但這只能維持數周。奧斯汀表示，這是因為這緊急計劃所使用的資金，來自從最近的其他採購中省下的錢。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（左）與美國參謀首長聯席會議主席布朗（右），出席在德國舉行的烏克蘭國際支持者會議。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基在18日的聲明中表示，美國國會盡快完成所有必要程序，向基輔提供援助的問題作出最終決定，對烏克蘭來說至關重要。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）19日告訴外國媒體，他們對美國國會還沒有通過600億美元的援烏計劃感到震驚：「3月底了，有關美國在歐洲的切身利益和戰略利益問題的審議還在繼續。」

前去參加會議的美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）表示：「烏克蘭和俄羅斯之間有來有回，雙方都取得了漸進的收益。但即使俄羅斯人佔領了領土，他們也付出了相當大的傷亡代價，比如人員傷亡，還有無數被摧毀的設備。」

奧斯汀表示，俄羅斯為普京（Vladimir Putin）總統的帝國夢想付出了驚人的代價，花費了高達2110億美元來裝備、部署、維護和維持對烏克蘭的帝國侵略。

奧斯汀表示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，「至少有31.5萬名俄羅斯士兵傷亡」，烏克蘭還「擊沉、摧毀或損壞了約20艘俄羅斯中大型海軍艦艇」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

