美國跨黨派議員去信拜登政府　要求增加中國製無人機關稅

美國一批跨黨派議員3月20日去信華府，要求拜登（Joe Biden）政府提高中國製無人機的關稅，以及為美國的無人機製造商提供鼓勵措施。



路透社報道，眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）、民主黨籍成員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi），以及另外11名眾議院去信美國貿易代表署（USTR）、商務部及國土安全部，敦促拜登政府即時向大疆（DJI）及道通（Autel）等中國無人機製造商採取行動。

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾。 (REUTERS)

他們認為，現時實施的向中國無人機額外徵收25%關稅措施並不足以應對大量貨品湧入的情況，因此有需要進一步提高關稅，阻止明顯威脅美國國家及經濟安全的技術在當地大規模擴散。

該批議員在信中提到，美國的休閒及商用無人機市場中，來自中國的企業的市場佔有率分別超過77%及90%，並指出馬來西亞出口到美國的無人機數量在近年急增，由2019年的少數，急增至2022年的24.2萬架，到了去年首11個月更升至56.5萬架。他們認為，中國可能透過馬來西亞出口產品，以規避美國法律。

他們同時憂慮，這些無人機或將美國民眾的數據流入中國軍隊及情報部門手中。

美國貿易代表署及商務部證實收到有關信件，但拒絕評論內容。大疆則表明反對根據產地而實施的限制，強調公司一直遵守美國及其他營運國的保護私隱法律及規定等，並指公司的產品協助美國的企業更有效運作及解決問題。而道通則暫時未有回應。

該委員會及其他國會議員曾在去年11月要求拜登政府調查道通，並考慮制裁。加拉格爾及克里希納穆爾蒂亦提出法案，禁止華府採購中國無人機；而國會在2019年通過立法，禁止國防部購買或使用零件在中國製造的無人機。