聯合國大會通過首項人工智能決議案　鼓勵監控風險保護隱私

聯合國大會3月21日一致通過首項有關人工智能（AI）的決議，指AI系統的不當或惡意設計、開發、部署和使用可能帶來風險，削弱對人權和基本自由的保障，因此鼓勵各國推動安全、可靠和值得信賴的AI系統，並監控AI風險、保護隱私、打韓濫用、防止歧視加劇。



該決議由美國主導提出，包括中國在內逾120個成員國共同發起，在通過前經過逾3個月談判。議案不具有法律束力，也不包含執行方案。但共同提案國表示，成員國的共識，對這項快速發展的技術建立護欄至關重要。

決議鼓勵各成員國推動AI發展，以解決與「消除貧困、全球健康、糧食安全、氣候、能源和教育」相關的問題，以消除AI可能被用來擾亂民主、加劇欺詐或導致嚴重失業的憂慮。

議案還呼籲「彌合國家之間及國家內部的人工智慧，以及其他數碼鴻溝」，促進人工智能的轉型和公平獲取，確保發展中國家擁有利用的技術和能力，以實現聯合國永續發展的目標。

美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，決議案的通過是歷史性一步。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）發聲明稱，決議為各國應如何應對AI的機遇和挑戰提出願景，並為國際在AI上的合作指明道路。