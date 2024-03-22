英國CPTPP協議最快年底生效　對中國申入取態受關注

英國2023年7月簽署CPTPP議定書，加入CPTPP。商貿部3月21日表示，隨着各成員經濟體陸續完成國內批准程序，認可英國加入，英國預計2024年底前可讓協議正式生效。



英國國內CPTPP法案在完成國會上、下議院三讀後，20日進入立法工作最後階段，預計7月可完成所有必要的立法與行政程序。

英國商貿部表示，日本和新加坡已完成所有國內程序，批准英國入會，隨着其他成員經濟體陸續跟進，預計今年底前，英國可CPTPP協議正式生效。

商貿部又指出，英國去年簽署議定書後，CPTPP在全球國內GDP佔比已達15%。CPTPP是通往印太區域的大門，而在未來數十年，全球約半數中產階級消費者將集中在印太區域。

隨着英國預計今年正式取得會員身份，中國和台灣的加入申請、以及英國對個別申請案的態度備受關注。中國、台灣在2021年9月先後申請加入CPTPP。

圖為2010年11月28日，中國深圳港碼頭。中國在2021年9月先後申請加入CPTPP。（Getty）

英國態度惹關注

英國國際貿易部負責貿易政策的副大臣漢茲（Greg Hands）19日在國會表示，CPTPP的規範未要求對入會申請案採取「先到先審」的處理原則。他表示，根據CPTPP的內部共識，尋求入會的經濟體必須符合3大條件：有意願、也有能力達成CPTPP協定的高標準；履行貿易承諾紀錄良好；贏得CPTPP既有成員共識。

英國在正式為CPTPP成員國後，可影響未來申請加入地區與國家的決定。漢茲表示，英國不會在現時就此發表意見。

中國商務部發言人何亞東表示，自申請加入CPTPP以來，中方按照加入程序，與各成員進行溝通和磋商。中方已對協定內容開展充分全面和深入研究評估，主動對標有關規則，推進相關領域政策調整，亦就貨物貿易、服務貿易和投資等領域的市場准入等做好準備，中方完全有信心有能力達到協定的高標準。