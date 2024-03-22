日本面對勞動力不足　安排東南亞學生留學就業「一條龍」

日本少子化導致勞動力大缺，除了擴大引進外勞之外，當局也要以其他舉措網羅人才。日媒報道，為了儘快獲取能給日本做出貢獻的人才，當局已安排發展中國家的中學生到日本上高中，並讓他們在日本就業。



日本人力部估計，到了2030年，日本的勞動力供給預計是6429萬人，而勞動力的需求則是7073萬人。換言之，日本屆時將有644萬個工作空缺，其中以服務業和醫療業的人手不足極為嚴重。

根據日本的留學生政策，除了讓海外留學生到日本學習交流之外，也鼓勵他們在日本工作。日本FNN電視新聞報道，當局開始與位於兵庫縣的姬路女學院高中合作，推動一項引進海外高中留學生計劃。

當局擬為該校提供資金，讓發展中國家的學生到該校上高中，並準備設立一個2億日元的獎學金來推動這個計劃。

該校目前已迎來首兩名16歲的印尼學生，她們在本國都是成績優越的學生。當局為她們安排日語課程，要培養她們升上大學，之後讓她們留在日本工作。

日本的留學生政策向來是以吸引上高等學府的學生為主。日媒稱，外國留學生畢業後，留在日本工作的不多，去年僅佔總數的約37%。這與當局要在2025年達到50%的目標還有差距。

日本經濟：2024年2月15日，人們在日本東京 阿美橫丁（日本人簡稱為「アメ橫（ameyoko）」）商店街的居酒屋享用飲料和食物。（Reuters）

新舉措降低年齡要求 讓外國人更快融入社會

據報道，新舉措降低年齡，對象是高中生，因為外國人要更快融入社會，最好的方法是從小在日本接受教育。

姬路女學院校長折川佑彥度說：「如能從高中開始接受日式教育，是可以培養熱愛日本、且未來肯為日本社會做出貢獻的人才。」

FNN電視新聞報道，日本難以留住外國人才，原因在於日本社會不容易融入。日本的一些外國人就常感慨，「無論在日本生活了多年、日語有多好，對日本文化有多熟悉，外國人對於日本人來說，永遠都是外國人。」

它指出，若要以留學生政策引進人才，首先必須消除日本社會對外國人的偏見。例如，外國人在日本辦銀行信用卡或租房就經常被拒，這些偏見在於對外國人的不信任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

