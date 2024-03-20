日本大學生集訓變「反轉旅館」　打穿天花板兼拆門影相留念惹眾怒

日本一名網友，近日在網上分享神戶大學羽球同好會外出集訓時，在旅館搞破壞的影片與照片。



從畫面中可以看出，旅館天花板破了一個大洞、學生們還戳破紙門拍照留念等，引發網上罵聲一片。

神戶大學接獲消息進行調查後，確認是該校學生所為，已發布道歉聲明。

神戶大學的學生在飯店搞破壞的畫面曝光（點圖放大瀏覽）：

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《MAIDONA NEWS》報導，一名日本網友18日在社群媒體X分享多張圖片，可以看到多名男女在破掉的紙門後方合照，天花板還破了一個大洞等。

該網友指出，這是神戸大學羽球同好會「BADBOYS」春季集訓時的照片。他拜託大家多多轉發，讓神戶大學將來的新生知道，有學長姊做出這種惡搞行為。

從該網友分享的圖片，可以看到學生們對自己的行為絲毫不以為意，還在照片中記載「我們把旅館破壞得太誇張了」、「我們到底要破壞多少東西才甘心」。

該網友還分享一支影片，可以看到學生們在把同學往空中拋時，導致天花板破洞。

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該貼文的瀏覽次數已破6900萬次。許多網友憤怒表示：

「不需要幫他們馬賽克」

「這就是我討厭大學生的原因」

「不能逮捕他們嗎？」

「原來國立大學也有這麼多猴子」

神戶大學今日發表聲明，稱神戶大學學生做出的不當行為最近登上社群媒體，他們對於造成關係人士的困擾深感抱歉。校方正在進行調查，將會依據調查結果嚴格懲處。今後也會努力防範這樣的狀況再次發生。

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