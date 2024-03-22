俄媒：烏克蘭高官辱罵中國歐亞事務特使李輝

俄媒3月21日引述美媒稱，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫（Aleksey Danilov）接受烏國營電視台訪問時談到中國歐亞事務特別代表李輝。他被指故意說錯李輝的名字，以及疑似利用其名字與烏語一字的諧音相似，有意無意地說髒話。



俄達尼洛夫20日受訪期間談到李輝有關俄烏會談的建議。「今日俄羅斯」21日稱，他被指故意說錯李的名字，以及憤怒地宣稱中國代表無權決定烏克蘭何時與俄羅斯談判。

他強調稱，他的政府可能會杯葛有關和談，以及基輔希望在沒有俄羅斯參與的情況下在瑞士舉行這次會談。

達尼洛夫當時假裝記不起李輝的名字，僅以「某個喚作輝的人（some Hui）」稱呼那位中國代表。Hui在烏克蘭語及俄語中與一個不雅字眼發音相似。

報道指身為節目中兩位主持人之一的女子聞言笑着用手掩口。

中國歐亞事務特別代表李輝出席2024年3月22日在中國北京舉行記者會後離開。（Reuters）

中國外交部發言人林劍21日被問及達尼洛夫的言論，他回應稱不了解有關情況。林劍稱近日李輝赴烏克蘭穿梭外交，同烏克蘭總統辦公廳主任、第一副總理、外長等主管官員進行了良好溝通。烏方高度重視中烏關係，高度讚賞李輝特特代的穿梭斡旋，並衷心希望中方繼續為促進和平發揮建設性作用。

林劍表示，在烏克蘭危機問題上，中方將繼續本着負責任的態度勸和促談，與相關各方共同推動危機早日實現政治解決。