俄烏互炸能源基建：美國勸基輔停手　警告或遭報復＋推升油價

俄烏互相襲擊對方基礎設施情況令人擔心，這一輪轟炸已致逾百萬人沒有電力供應。位於扎波羅熱的第聶伯河水力發電廠（DniproHES）在襲擊中嚴重受損。烏克蘭核電公司稱，俄羅斯擊中附近水力發電廠大壩後，一條為扎波羅熱核電廠供電的高壓電纜22日早些時候斷電，所幸其後已修復。



國際原子能機構（IAEA）稱發電廠與場外主電纜一度失去連繫，但備用電纜仍在運作。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）稱，在俄軍進行轟炸後，烏克蘭能源部份受控，無需全國停電。

烏克蘭原子能公司（Energoatom）負責人科京（Petro Kotin）稱這個情況是極度危險，以及可能導致緊急狀況。

他說如果連接該設施與國家電網的最後一條電纜斷開，核電廠將再次停電，這嚴重違反核電廠安全運行的條件。

扎波羅熱核電廠現由俄羅斯控制，目前處於關閉模式。它透過兩條高壓電纜獲得電力，但其中一條在22日早上因俄羅斯以無人機和導彈襲擊烏克蘭能源基礎設施而癱瘓。

2024年3月17日是俄羅斯總統選舉最後一天，在莫斯科的投票站關閉後，俄羅斯總統候選人、現任總統普京在競選總部發表講話。(REUTERS/Maxim Shemetov)

這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）矢言要報復烏克蘭對俄邊境加強襲擊後，基輔44天以來首次遭受大規模襲擊。

烏克蘭空軍稱，在俄軍發射的151枚導彈和無人機中，烏軍擊落92枚。一名官員稱這次襲擊是自戰爭開始以來對包括能源基礎設施在內最大規模的襲擊。

俄媒「今日俄羅斯」22日稱，21日至22日的一輪襲擊是最近數週以來俄軍對烏規模最大的一輪空襲及導彈襲擊。

英媒引述不願透露姓名的知情人士的話稱，美國已敦促烏克蘭停止針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊，並警告稱，這些襲擊可能會引致報復，並導致全球油價上漲。

自3月12日烏克蘭首次開始針對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊以來，油價已上漲近 4%。

從這兩張從社群媒體影片中取得的影片截圖可見，2024年3月22日，烏克蘭最大的水壩——位於烏克蘭扎波羅熱的第聶伯河水壩遭到俄羅斯導彈襲擊，隨後冒出濃煙。（IDEO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS ）

有導彈22日擊在中第聶伯河大壩，壩上交通封鎖。事件中一輛無軌電車遭擊中並起火。

在此之前烏軍疑進行報復，俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉徳科（Vyacheslav Gladkov）稱，該區有1人死亡。

位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的第聶伯河水電站3月22日淩晨遭俄羅斯導彈襲擊，水電站部份地區起火。

第聶伯河水電站是第聶伯河上最大的水力發電站。與此同時，據《烏克蘭真理報》報道，烏方稱，俄羅斯在3月21日晚至22日早上向扎波羅熱發射8枚導彈，打擊一些基礎設施。