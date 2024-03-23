莫斯科恐襲｜槍手施襲傷亡慘重　多國表慰問　烏克蘭否認涉事

撰文：歐敬洛
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位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少60人死亡，146人受傷，當中包括兒童。當時音樂廳正舉行音樂會，場面混亂。

襲擊發生在莫斯科郊區克洛庫斯市政廳，當時音樂廳正舉行俄羅斯搖滾樂團Picnic的音樂會。有目擊者表示，槍手是從外邊闖入，他們在大堂開槍擊碎玻璃，途人紛紛走避。隨後槍手步入音樂廳，繼續攻擊。

另有目者表示，當時身後傳來猛烈的槍聲，然後人群開始尖叫，紛紛衝向附近的扶手電梯。

音樂廳發生爆炸並出現大火，大火焚燒已令到音樂廳的天花崩塌，消防仍在撲救中，當局指大火目前已經受控。

俄羅斯當局已把事件定義為恐怖襲擊，槍手在逃，國民近衛軍表示正全力追緝槍手。當局表示總統普京（Vladimir Putin）已收到匯報，並發出必要指示。

伊斯蘭極端組織ISIS在其Telegram的頻道聲稱對事件負責。

多國表達慰問

多國紛紛對槍擊事件表態，美國駐當地大使館對槍擊事件表示震驚，並向俄羅斯人民表達慰問。白宮亦表示對網上流傳的片段感到痛心，形容這是一場可怕的槍擊。美國已發出警告，提醒當地美國人注意安全。

德國外交部發表聲明表示，對無辜民眾的襲擊事件震驚，並向受害者家屬致以最深切的慰問。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示會譴責所有恐怖襲擊，法國外交部亦發表聲明，表示與槍擊事件中站在受害者站一邊。

聯合國發表聲明，秘書長古特雷斯對這次悲劇中的家屬、俄羅斯國民和政府致以深切慰問，並以「最強烈力度」讉責這次恐怖襲擊。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，事件與烏克蘭無關。他表示烏克蘭正與俄羅斯發生戰爭，強調一切將在戰場上決定。

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