開戰以來俄羅斯對烏克蘭能源設施最大襲擊　水電站中彈百萬人斷電

俄羅斯對烏克蘭發動猛烈襲擊，3月21日晚至22日早上向烏克蘭首都基輔發射31枚導彈，至少2死14傷。位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的第聶伯河水力發電廠在襲擊中嚴重受損，俄媒稱這是最近數週以來規模最大的一輪空襲及導彈襲擊。



這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）矢言要報復烏克蘭對俄邊境加強襲擊後，基輔44天以來首次遭受大規模襲擊。

烏克蘭空軍稱，在俄軍發射的151枚導彈和無人機中，烏軍擊落92枚。一名官員稱這次襲擊是自戰爭開始以來對能源基礎設施最大規模的襲擊。

烏克龍總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskyy）稱，俄軍放飛逾60部無人機以及發射90支導彈，針對位於哈爾科夫（Kharkiv）、扎波羅熱、蘇梅（Sumy）、蘭波爾塔瓦州（Poltava）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、敖德薩（Odesa）及Khmelnytskyi等發電廠與電纜。

英媒引述不願透露姓名的知情人士的話稱，美國已敦促烏克蘭停止針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊，並警告稱，這些襲擊可能會引發報復，並導致全球油價上漲。

自3月12日烏克蘭首次開始針對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊以來，油價已上漲近 4%。

圖為2024年3月21日，救援人員在烏克蘭基輔附近一幢被俄軍導彈摧毀的民房附近工作。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS）

有導彈22日擊在中第聶伯河大壩，壩上交通封鎖。事件中一輛無軌電車遭擊中並起火。

在此之前烏軍疑進行報復，俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉徳科（Vyacheslav Gladkov）稱，該區有1人死亡。

位於扎波羅熱的第聶伯河水電站3月22日淩晨遭俄羅斯導彈襲擊，水電站部份地區起火。

第聶伯河水電站是第聶伯河上最大的水力發電站。與此同時，據《烏克蘭真理報》報道，烏方稱，俄羅斯在3月21日晚至22日早上向扎波羅熱發射8枚導彈，打擊一些基礎設施。

烏克蘭《基輔獨立報》2024年3月22日稱，第聶伯河大壩遇襲後，大壩上的交通被封鎖。導彈擊中大壩時，一輛無軌電車被擊中並起火。

除了扎波羅熱，烏克蘭TSN新聞3月22日稱，烏克蘭的一些城市，包括第聶伯羅（Dnipro）、波羅、哈爾科夫、赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）等地發生爆炸。第聶伯羅供電出現問題。

路透社22日稱，哈爾科夫22日早上發生約15次爆炸。哈爾科夫市長泰捷列霍夫（Igor Terekhov）稱當地沒傷亡報告，但有些水泵因襲擊停運。

烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）市長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）稱市內有爆炸聲，但沒提供更多詳情。

圖為2024年2月23日，烏克蘭第聶伯羅，俄羅斯出動無人機襲擊烏克蘭後，一名救援人員在受損的住宅大樓現場開展工作。（Reuters）

俄猛轟多地多人傷亡

烏克蘭首都亦面對猛烈轟炸。卡塔爾半島電視台22日引述烏官員稱，防空系統擊落「大約3打敵方飛彈」，火箭碎片落在基輔市郊斯維亞托申斯基區（ Sviatoshynskyi，暫譯）的一間幼兒園上，其他地區的一棟住宅大樓以及導致一輛汽車起火。

當地官員稱當地時間凌晨3時左右，基輔拉響防空警報。掉落的導彈碎片導致基輔13人以及周邊地區4人受傷。烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）其後在個人Telegram頻道更新資訊，稱這一輪襲擊中至少2人死亡、14人受傷。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱其他一些住宅和工業設施也在襲擊中受損，空中警報持續了近3個小時。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine. Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

烏籲美快放行軍援

烏克蘭總統澤連斯基22日在個人社交媒體X對提供軍援的國家表示感謝，也呼籲西方國家提供更多防空系統。

他說：「俄羅斯的導彈不會有任何延誤，就像（西方）對我們國家提供援助計劃一樣。」他說見證者（Shahed，伊朗製）無人機不像一些政客那樣優柔寡斷，他稱西方了解延遲運送軍援以及延遲決策的成本是很重要。

襲擊發生後，烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）也在社交媒體X呼籲美國國會讓軍援方案過關。

美國總統拜登（Joe Biden）提出的610億美元援烏配套，因共和黨阻撓在國會「卡關」。20日到基輔與澤連斯基會面的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對記者說，難以估計援烏方案何時會在美國會通過。