開戰以來俄羅斯對烏克蘭能源設施最大襲擊　水電站中彈百萬人斷電

俄羅斯對烏克蘭發動猛烈襲擊,3月21日晚至22日早上向烏克蘭首都基輔發射31枚導彈,至少2死14傷。位於扎波羅熱(Zaporizhzhia)的第聶伯河水力發電廠在襲擊中嚴重受損,俄媒稱這是最近數週以來規模最大的一輪空襲及導彈襲擊。



這是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)矢言要報復烏克蘭對俄邊境加強襲擊後,基輔44天以來首次遭受大規模襲擊。

烏克蘭空軍稱,在俄軍發射的151枚導彈和無人機中,烏軍擊落92枚。一名官員稱這次襲擊是自戰爭開始以來對能源基礎設施最大規模的襲擊。

烏克龍總統澤連斯基( Volodymyr Zelenskyy)稱,俄軍放飛逾60部無人機以及發射90支導彈,針對位於哈爾科夫(Kharkiv)、扎波羅熱、蘇梅(Sumy)、蘭波爾塔瓦州(Poltava)、第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)、敖德薩(Odesa)及Khmelnytskyi等發電廠與電纜。

英媒引述不願透露姓名的知情人士的話稱,美國已敦促烏克蘭停止針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊,並警告稱,這些襲擊可能會引發報復,並導致全球油價上漲。

自3月12日烏克蘭首次開始針對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊以來,油價已上漲近 4%。

圖為2024年3月21日,救援人員在烏克蘭基輔附近一幢被俄軍導彈摧毀的民房附近工作。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)