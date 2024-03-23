俄羅斯莫斯科音樂廳70死恐襲最新消息彙整：一文看懂＋現場地圖

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少70人死亡，146人受傷，當中包括兒童。極端組織ISIS認責。



俄羅斯緊急情況部公布恐襲事件死傷者名單，名單上共99人。

俄羅斯Telegam頻道SHOT稱，初步統計，是次恐襲死亡人數已增至70人，執法人員與救援人員在廁所、清潔設備房等發現很多屍體。報道稱，很多人因吸入煙霧窒息死亡，身上沒傷痕。

俄羅斯媒體指音樂廳的一個廁所發現10多具屍體。

俄塔社已整理出有關此事件的主要資訊：

案發經過：

目擊者告訴俄塔社，一群身份不明、持有突擊步槍的槍手，在大廳和音樂廳內進開槍擊，當時是搖滾樂隊Picnic的演唱會開始後不久。極端組織ISIS事後認責，稱所有施襲者已離開。

該樂隊的經理Yury Chernyshevsky基告訴俄塔社，Picnic樂隊成員在事件中沒有受傷。

建築物內發生爆炸，引發火災。莫斯科地區緊急情況部門表示，的克洛庫斯市政廳約有三分之一被火焰吞噬，冒着濃烈的黑煙。俄塔社稱大火已燒毀1.3萬平方米面積

建築物頂部幾乎完全被火焰吞噬並部分坍塌。煙味蔓延到附近社區。

俄塔社記者報道稱，建築內仍有人，可從窗戶看到裏面有一些人。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，3槍手闖入音樂廳亂槍掃射以及投彈縱火，傷亡慘重，當中包括兒童。極端組織ISIS其後認責。圖為消防員在場撲救。（Moscow News Agency/Handout via REUTERS）

救援工作：

俄羅斯聯邦安全局（FSB）公共關係中心表示，特殊執法機構正在採取一切必要措施應對事件。

俄羅斯國家衛隊的SOBR和OMON特警部隊已經派遣至克洛庫斯市政廳。俄塔社稱，他們已經抵達現場。

莫斯科地區衞生部表示，已派遣30多支地區救護車隊和20多支莫斯科救護車隊前往Crocus City Hall。

消防隊已經從建築物地下室撤離了約100人，並在從屋頂救援人員。有關方面稱，最大的火源已被撲熄。

當局回應：

莫斯科地區州長表示，他正在前往現場的路上。他還表示已設立危機中心。

莫斯科交通部稱，位於音樂廳旁邊的Myakinino地鐵站正常運作。

交通部在其Telegram頻道上寫道，市政廳前的莫斯科大環（Moscow Ring Road）交通限制雙向行車。

莫斯科市長Andrey Vorobyov表示，他已下令向所有受害者提供援助。

俄羅斯當局已把事件定義為恐怖襲擊，槍手在逃，國民近衛軍表示正全力追緝槍手。當局表示總統普京（Vladimir Putin）已收到匯報，並發出必要指示。

普京祝願莫斯科近郊恐襲事件所有傷者早日康復，並向醫生表達感謝。

目擊者證詞：

多名身穿迷彩服、全副武裝的襲擊者向人群射擊，並向音樂廳所在建築物縱火。俄新社報道，建築屋頂坍塌。此前有被困民眾在屋頂等待救援。

一名女子憶述逃生經過稱，槍手守在出口處，他們無法出去。她先是倒地裝死騙過槍手，靠濃煙「掩護」爬到門口，再起來跑出去。

在事發現場的俄羅斯衛星社記者提供的番紅花城市大廳槍擊事件的詳細情況：

身穿迷彩服的人闖入了番紅花城市大廳的池座，至少有3人，用自動武器開火，肯定有人受傷。

他表示，在那之後，有人投擲了一枚手榴彈或燃燒彈，導致起火。

我們坐在大廳中央。音樂會開始了，只不過幾分鐘後，一枚或兩枚手榴彈在中間爆炸，湧出灰色的煙霧，恐慌開始了。

他說，當人們湧向出口時，槍聲響起了。

大廳內的人為了躲避槍擊，躺在地板上大約15至20分鐘，之後他們開始爬着出去。許多人逃了出來。

槍手在大堂槍擊，點圖放大：

另有目擊者表示，當時身後傳來猛烈的槍聲，然後人群開始尖叫，紛紛衝向附近的扶手電梯。

現場發生爆炸，火光熊熊：

多國表達慰問

多國紛紛對槍擊事件表態，美國駐當地大使館對槍擊事件表示震驚，並向俄羅斯人民表達慰問。白宮亦表示對網上流傳的片段感到痛心，形容這是一場可怕的槍擊。美國已發出警告，提醒當地美國人注意安全。

德國外交部發表聲明表示，對無辜民眾的襲擊事件震驚，並向受害者家屬致以最深切的慰問。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示會譴責所有恐怖襲擊，法國外交部亦發表聲明，表示與槍擊事件中站在受害者站一邊。

聯合國發表聲明，秘書長古特雷斯對這次悲劇中的家屬、俄羅斯國民和政府致以深切慰問，並以「最強烈力度」讉責這次恐怖襲擊。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，事件與烏克蘭無關。他表示烏克蘭正與俄羅斯發生戰爭，強調一切將在戰場上決定。