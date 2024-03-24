莫斯科恐襲死者名單公布：選美冠軍睇演唱會遇害　多具遺體難辨認

俄羅斯莫斯科附近的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日發生恐怖襲擊，槍手攻入舉辦演唱會的音樂廳內開槍，造成最少143人死亡，另有百多人受傷。據當地公布的部份死者名單，42歲選美冠軍Ekaterina Novoselova罹難，也有多人是從全國各地遠道赴莫斯科看演唱會，不幸遇害。



救援人員仍在繼續清理現場，由於槍手22日晚上攻入音樂廳後開槍、投擲手榴彈還有縱火，市政廳烈火熊熊，部份倒塌，多具遺體暫時難以辨認。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為22日晚上受襲後爆炸起火的克洛庫斯市政廳。（Reuters）

莫斯科衞生局發布部份死者名單，列有41人，據《紐約時報》指，大部份人為40多歲，很多是從全國各地到莫斯科觀看老牌樂隊Piknik的表演。

名單上的其中一人是42歲的Ekaterina Novoselova，她2001年在家鄉城市Tver勝出選美比賽，她之後搬到莫斯科，成為一名律師，並與丈夫育有兩名孩子。

34歲男子Pavel Okishev與妻子Irina Okisheva也不幸罹難，Pavel Okishev本於下週生日，收到演唱會票作為生日禮物，兩夫婦從基洛夫（Kirov）市跨州往莫斯科觀看音樂會，沒料到遇上恐襲。

其餘罹難者包括業餘曲棍球聯盟前鋒Andrey Rudnitsky、51歲的Alexander Baklemyshev等人。

據Alexander Baklemyshev的兒子Maksim稱，父親渴望看這場演唱會已久，獨自從家鄉遠赴莫斯科，在恐襲發生前，Maksim收到父親發來的音樂廳場內片段，他悲傷稱「沒有最後一次談話…… 只剩下影片了，就只有這個。」

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